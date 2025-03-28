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Зеленский: Украина не признает предоставленную США помощь долгом 2

В мире
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Зеленский: Украина не признает предоставленную США помощь долгом
ФОТО: twitter

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина в рамках подписания соглашения о недрах с США не готова признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом.

Об этом он сказал в пятницу во время брифинга для прессы, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что главные компромиссные вещи с американской стороной были очерчены в рамочном соглашении, подписание которого, как известно, сорвалось в конце февраля. Тогда же было исключено, что Украина будет возвращать США средства за оказанную ей помощь с начала полномасштабного вторжения России.

"Мы не будем воспринимать долги, как я и говорил. Это для меня понятные абсолютно вещи. По крайней мере мы говорим о прошлом", – заявил глава государства.

В то же время он дал понять, что Украина готова возмещать Соединенным Штатам будущую помощь, если администрация Трампа ее будет предоставлять.

"Если будут подразумеваться какие-то перспективы, новая поддержка, новые пакеты поддержки – тогда США наверняка могут ставить те или иные условия. Мы понимаем, что бесплатно эта команда нам ничего делать не будет. Это они официально говорят", – заявил Зеленский.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация Дональда Трампа вернула в версии соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В варианте текста большого соглашения отмечается, что Украина обязуется компенсировать США стоимость всей помощи – бюджетной, военной и гуманитарной, предоставленной после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

#война рф и украины #дональд трамп #зеленский
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0

Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    29-го марта

    Конечно не признвай,а если команда из США появиться на Банковой,вышвырни их,как это сделали с тобой в Белом доме,короче стране 404 приготовиться...

    11
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    28-го марта

    Можно мне тоже записаться где бесплатно деньги раздают?

    29
    1

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