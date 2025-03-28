В лесу в Вецаки, почти в километре от моря, обнаружен тюлень

В лесу Вецаки в Риге, примерно в километре от моря, обнаружен детеныш тюленя, сообщили в Рижской муниципальной полиции (РМП).

В среду утром в РМП поступила информация о тюлене, выползшем на дорогу в Вецаки.

Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов столкнулись с местным жителем, который указал на небольшого тюленя, который продолжил свой путь и уже достиг леса, находящегося примерно в 900 метрах от моря.

О случившемся сотрудники правоохранительных органов сообщили в приют для животных «Улубеле», представители которого вскоре прибыли на место. Совместными усилиями тюленя удалось вернуть на берег и выпустить в море, обеспечив животному возвращение в естественную среду обитания.

Детеныши серого тюленя, родившиеся на островах в Балтийском море, к середине марта уже подрастают и часто выходят в море одни, поэтому их можно встретить и на побережье Латвии. Жителям не разрешается самостоятельно спасать тюленей, обнаруженных на пляже. Эксперты объясняют, что это ставит под угрозу здоровье как тюленя, так и спасателя.