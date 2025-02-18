В Латвии снова нашли и заблокировали доступ к сайтам с кремлевской пропагандой

В Латвии больше не будет доступен контент сайтов www.vm.ru, www.gorod55.ru, www.cheltoday.ru, www.tvspb.ru, www.moika78.ru, www.murman.tv, www.kprf.ru, www.tvkrasnodar.ru и www.dan-news.ru.

Согласно оценке содержания этих порталов, оно противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. Публикуемая информация соответствует нарративам агрессивной военной пропаганды России, поддерживает и оправдывает вторжение России в Украину и аннексию украинских территорий. Кроме того, материалы, размещенные на этих ресурсах, могут создавать у читателей ложное представление о войне, развязанной Россией, а также способствовать оправданию военных преступлений, совершаемых российскими силами.

Установлено, что на этих порталах распространяется российская пропаганда о событиях в России и мире, предвзято и однобоко освещаются события в Украине. В частности, используются термины о "специальной военной операции" в соответствии с российской пропагандой, а также публикуемые материалы направлены против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвийской Республики. Такая информация в латвийском информационном пространстве может формировать искаженное представление о событиях в мире, негативно влиять на мирное сосуществование различных общественных групп и представлять угрозу государственной безопасности Латвии, говорится в решении NEPLP.

С начала полномасштабной войны в Украине Латвия заблокировала доступ к значительному числу кремлевских пропагандистских медиа – как широко известных, так и региональных российских порталов, распространяющих кремлевскую пропаганду и дезинформацию.