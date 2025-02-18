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В Латвии снова нашли и заблокировали доступ к сайтам с кремлевской пропагандой 6

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
В Латвии снова нашли и заблокировали доступ к сайтам с кремлевской пропагандой
ФОТО: Thought Co

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил доступ к нескольким кремлевским пропагандистским порталам, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis, пишет LETA.

В Латвии больше не будет доступен контент сайтов www.vm.ru, www.gorod55.ru, www.cheltoday.ru, www.tvspb.ru, www.moika78.ru, www.murman.tv, www.kprf.ru, www.tvkrasnodar.ru и www.dan-news.ru.

Согласно оценке содержания этих порталов, оно противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. Публикуемая информация соответствует нарративам агрессивной военной пропаганды России, поддерживает и оправдывает вторжение России в Украину и аннексию украинских территорий. Кроме того, материалы, размещенные на этих ресурсах, могут создавать у читателей ложное представление о войне, развязанной Россией, а также способствовать оправданию военных преступлений, совершаемых российскими силами.

Установлено, что на этих порталах распространяется российская пропаганда о событиях в России и мире, предвзято и однобоко освещаются события в Украине. В частности, используются термины о "специальной военной операции" в соответствии с российской пропагандой, а также публикуемые материалы направлены против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвийской Республики. Такая информация в латвийском информационном пространстве может формировать искаженное представление о событиях в мире, негативно влиять на мирное сосуществование различных общественных групп и представлять угрозу государственной безопасности Латвии, говорится в решении NEPLP.

С начала полномасштабной войны в Украине Латвия заблокировала доступ к значительному числу кремлевских пропагандистских медиа – как широко известных, так и региональных российских порталов, распространяющих кремлевскую пропаганду и дезинформацию.

#пропаганда #neplp
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44

Комментарии (6)

  • Д
    Дед
    18-го февраля

    БлокирУй не блокирУй все равно получишь ...уй!

    37
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го февраля

    VPN в помощь. все сайты можно смотреть и читать

    43
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го февраля

    говнометные не тонут, они нужны гестапо

    29
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    18-го февраля

    А чё говномётный delfi забыли прикрыть?

    40
    2
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    18-го февраля

    Спасибо за новые ссылки на интересные сайты!

    36
    0
  • JB
    Janis Berzin
    18-го февраля

    О существовании данных сайтов большинство узнаёт из запретов, проскрипций NEPLP, но у многих почему то представления о событиях в мире, Латвии, войне и т.д. является "ложными и неправильными?

    38
    0
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