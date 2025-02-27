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Последний раз в первый класс: в школах Латвии куда-то пропадают первоклассники 1

Наша Латвия
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
Последний раз в первый класс: в школах Латвии куда-то пропадают первоклассники

В ближайшие шесть лет количество первоклассников в школах Латвии сократится на 34%, прогнозирует Министерство образования и науки (МОН), основываясь на текущих данных о рождаемости.

МОН разработало модель оптимальной школьной сети, которая показывает, в каких самоуправлениях можно было бы открыть ещё одну большую среднюю школу.

Модель анализирует данные Центрального статистического управления о численности населения, возрастной структуре в самоуправлениях, количестве и возрастном составе педагогов, а также существующую сеть школ. Предполагается, что для крупной средней школы в будущем потребуется минимум 90 первоклассников.

По оценкам МОН, с 2030 года Латвии должно хватить примерно 160 крупных средних школ и гимназий, 48 из которых будут находиться в Риге. Оптимальная школьная сеть, соответствующая будущим демографическим тенденциям и числу детей, отмечена только в 12 самоуправлениях из 43 — в Марупе, Адажи, Саласпилсе, Смилтене, Гулбене, Кулдиге, Салдусе, Валке, Кекаве, Ропажи, Валкском крае и Елгаве.

В некоторых из них существующая образовательная инфраструктура уже недостаточна даже при текущем и прогнозируемом количестве детей.

В то же время в Риге в настоящее время на 28 школ больше, чем предусматривает прогнозируемое МОН оптимальное количество школ в будущем. Министерство объясняет это большим числом малых частных школ и миграцией жителей из других регионов Латвии в рижские средние школы.

Напротив, в Латгалии во всех самоуправлениях количество школ не соответствует демографическим тенденциям, и в будущем поддерживать в них средние школы в нынешнем количестве будет затруднительно, оценило МОН.

#система образования
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Комментарии (1)

  • JD
    Janis Dombris
    27-го февраля

    Где-то я уже это слышал. Ппопадают студенты, первоклассники, новорожденные, жители латвии... удивительно, да?

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