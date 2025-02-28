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В Минздраве уверены, что реформа цен на лекарства удалась 1

Наша Латвия
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
В Минздраве уверены, что реформа цен на лекарства удалась
ФОТО: dreamstime

Реформа цен на лекарства однозначно удалась, хотя сейчас наблюдается небольшой переходный период перед достижением ее конечной цели, заявила в интервью агентству LETA государственный секретарь Министерства здравоохранения (Минздрава) Агнесе Валюлиене.

По ее словам, Минздрав в настоящее время тщательно отслеживает цены на лекарства. «Доступные нам данные показывают, что цены снижаются», – отметила госсекретарь. Также министр здравоохранения Хосам Абу Мери получил информацию о том, что жители ощущают снижение цен на лекарства.

Мониторинг 50 наиболее продаваемых в стране медикаментов показал, что у большинства из них цены действительно снизились.

При этом Минздрав не скрывал, что в начале реформы, вероятно, в сегменте самых дешевых препаратов может наблюдаться незначительное повышение цен. В целом прогнозировалось, что рост затрат возможен на лекарства стоимостью до пяти евро, тогда как для остальных медикаментов ожидалось снижение цен, пояснила Валюлиене.

Сейчас Минздрав видит, что повышение цен минимально, а их снижение значительно, однако пока не готов оперировать конкретными цифрами.

«Пока это лишь предварительные оценки, но позже обязательно будут опубликованы детализированные данные и объяснения результатов реформы», – добавила она.

Ранее LETA сообщала, что в начале 2025 года снижение цен на лекарства ощутили лишь 13% жителей.

Реформа цен на лекарства, разработанная Минздравом, вступила в силу 1 января. Ее цель – удешевление медикаментов за счет сокращения допустимой наценки как для оптовиков, так и для аптек. Согласно расчетам министерства, в среднем цены на лекарства должны снизиться на 15%.

В соответствии с новым ценообразованием для оптовиков установлен фиксированный наценочный коэффициент – 0,5 евро за упаковку рецептурного лекарства. Также введена плата за обслуживание рецептов: жители должны платить 0,75 евро за рецепт, а еще 0,75 евро за его обслуживание в крупных аптеках компенсирует государство. Единственным аптекам в малонаселенных пунктах государство дополнительно выплатит 1,75 евро.

Министр здравоохранения призвал подождать не менее трех месяцев, чтобы объективно оценить влияние реформы на цены рецептурных лекарств, поскольку в аптеках еще реализуются запасы препаратов, закупленных в прошлом году.

#аптеки #цены на лекарства
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    28-го февраля

    Людям не нравится реформа? У них просто не правильная точка зрения. Со стороны Ебу Мэра, конечно удалась. Уверен, он с этого мероприятия очень даже поимеет, подмяв продавцов и заставив их платить, себе любимому.

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