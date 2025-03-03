Думали, снега в этом сезоне больше не будет? Не факт!

До четверга, 6 марта, в Латвии будет дуть порывистый ветер и временами идти дождь, а к выходным ветер ослабеет и возможны температурные рекорды, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В ближайшие дни небо будет преимущественно облачным, дожди чаще ожидаются в восточной части страны. Больше осадков выпадет в среду, когда в отдельных районах Курземе прогнозируются сильные ливни. Порывы западного ветра местами достигнут 14-19 метров в секунду, а в среду в Курземе – до 22 метров в секунду.

Температура воздуха во вторник и среду останется в пределах 0..+7 градусов, а в четверг потеплеет до +5..+10 градусов.

В пятницу и субботу под влиянием солнечного тепла воздух прогреется до +8..+13 градусов, хотя в некоторых прибрежных районах будет немного прохладнее. По ночам температура опустится до -2..+4 градусов, а при затишье ветра в отдельных местах возможен туман.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в стране 7 марта, составила +12 градусов в 1920 году в Риге, а рекорд 8 марта – +14,1 градуса в 2015 году на Колке.

В начале следующей недели возможна еще теплая погода, но затем похолодает и может выпасть снег.