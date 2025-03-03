Кайф и наказание: Сейм пошлет детей Латвии на принудительное лечение

Если ваш молодой родственник или знакомый внезапно стал замыкаться в себе, раздражаться, проявлять беспричинное веселье, если у него появились новые друзья, то вполне вероятно, что в его жизни уже присутствуют психоактивные вещества.

А это означает, что у него могут появиться и медицинские, и правовые проблемы.

На что дает денег Минздрав

Не сказать чтобы государство ничего не делает. В 2025 году в Риге собираются потратить 700 000 евро на создание программы, обучение, образование команды и подготовку помещений для реализации пилотного проекта по интегрированному подходу для несовершеннолетних, страдающих от зависимости.

В рамках новой политики разработают единый алгоритм для всеобъемлющей работы с зависимыми от веществ, примут правовой механизм по направлению на обязательное наркологическое лечение и меры по социальной реабилитации при помощи самоуправления. Ожидается, что полноценное начало работы произойдет во втором полугодии.

Перед этим необходимо принять поправки к Лечебному закону, которые только 27 января сего года были переданы на публичное обсуждение, а к 1 марта их пришлют в парламент для рассмотрения.

«Поправки в закон предусматривают определение порядка приема и обследования несовершеннолетнего пациента в стационарном лечебном учреждении с привлечением при необходимости суда и обеспечение непрерывного обязательного процесса наркологической помощи несовершеннолетним с чрезмерным, вредным для здоровья расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, или с установленной зависимостью.

Законопроект устанавливает новый механизм – порядок принудительного лечения, а также механизм обжалования или опротестования решения о принудительном лечении. Это обеспечит не только предоставление необходимого лечения в наилучших интересах несовершеннолетнего, но и защиту прав пациента», – гласит письмо Кабинета министров по адресу Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Звонок другу

Оказывать помощь в полном соответствии с мировыми стандартами – это, конечно, замечательно. Но только вот стоимость таковой сопоставима с лечением от сложнейших форм рака. Так, на 2028 год планируется истратить 1 161 543 евро и «обеспечить услуги по меньшей мере 6 детям». Получается, что для излечения одного израсходуют более 193 тысяч евро.

«Такое количество установлено, принимая во внимание объем индивидуальных консультаций и необходимость уменьшить риски негативной групповой динамики, которая могла бы угрожать эффективности терапии», – гласит официальный документ. Иначе говоря, все эти коммуны для наркоманов – это не работающая профанация.

Но Рига богатый город, может себе позволить. Масштабы проблемы демонстрируют то, что на сегодня в республике имеется 16 медицинских учреждений, которые оказывают соответствующую помощь в деле избавления от зависимостей. Кто бы мог подумать несколько десятилетий назад, что Детская клиническая университетская больница станет заниматься несовершеннолетними наркоманами. Однако такого рода проблематика актуальна и для больниц в Алуксне, Тукумсе, Балви, Гулбене...

Где бы ни находились люди, они имеют возможность позвонить на телефон 67037333, который поддерживается Центром профилактики и контроля заболеваний. Консультации по рабочим дням с 9 до 18 часов обеспечиваются для лиц, страдающих от зависимостей: алкогольной, наркотической, психотропной или же азартных игр. А также «созависимых» лиц – то есть родственников и близких.

Занимательная химия. За что сажают в Латвии

Разумеется, в рамках одного газетного материала невозможно рассказать обо всех наркотических и психотропных препаратах – их реестр для Латвии, включая туда прекурсоры, включает в себя 24 страницы и сотни всевозможных субстанций. «Секретом фирмы» наркопроизводителей является то, что в прошлом любое химическое соединение, объявленное вне закона, тут же модифицировалось по своему составу и становилось как бы легальным. Но на это нашли юридическую «серебряную пулю» – к примеру, запрещены любые ацетилфентанилы, в которых «замещен один или многие атомы водорода в одном или обоих бензольных кольцах с одним или многими одинаковыми или разными галогенными атомами...»

Но для вышеуказанного ацетилфентанила есть понятие «незначительное количество». У него – одна ТЫСЯЧНАЯ грамма. В 1000 раз меньше, чем для сушеной марихуаны. И в 1 000 000 раз меньше, чем у ката. Да, в нашей республике теоретически можно хранить килограмм Catha edulis – вечнозеленого кустарника, родом из Африки и Ближнего Востока, где он тысячелетиями используется в качестве психостимулятора.

«Незначительное количество» – это то, за что не наступает уголовной ответственности. Ответственность за приобретение или хранение наркотических или психотропных веществ в небольших размерах или их употребление предусматривается статьей 46 Кодекса Латвии об административных правонарушениях – предупреждением или штрафом до 280 евро. При применении административного взыскания лицо предупреждается о наступлении уголовной ответственности, если в течение года происходит повторное нарушение.

За хранение наркотических или психотропных веществ без цели их реализации, превышающих небольшие размеры, но не превышающих крупных размеров, люди наказываются лишением свободы на срок до трех лет, или кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, либо штрафом и полицейским надзором на срок до трех лет. Если же недозволенные действия совершены группой лиц по предварительному сговору или совершены с наркотическими или психотропными веществами в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и полицейским надзором на срок до трех лет.

То есть, в теории права, если группа студентов соберется на частную вечеринку, запасшись некоторым количеством расширяющих сознание препаратов (разумеется, на электронных весах их отмерять вряд ли станут), то – вот тебе и сговор, и крупный размер. Для последнего – хватит даже 1,1 грамма каннабиса.

Так что в руках государства есть и палка – для тех, кто собирается устроить здесь самочинный «легалайз». В стране по-прежнему параллельно сосуществуют отношение к наркотикам как к наказуемому злу, к беде и болезни, так и к безобидному источнику наслаждений. Увы, современная культура развлечений в основном придерживается третьего варианта, потому противодействие запретному плоду давно приобрело характер бесконечного бега в колесе.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД СУРОВ

Большую известность в юридических кругах получило дело по ввозу в Латвию нарковещества мефедрон, за что контрабандисты вначале были оправданы... ведь субстанция была включена в список запретных только через 2 года после приговора! Потом Суд Сатверсме, однако, признал приговор неправильным.