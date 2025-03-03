В Риге восстанавливают построенный 100 лет назад Овощной павильон Центрального рынка

В Риге проводится реставрация Овощного павильона Центрального рынка, построенного 100 лет назад, сообщили агентству LETA в АО "Būvuzņēmums restaurators".

С ноября 2024 года в Овощном павильоне Рижского Центрального рынка ведутся масштабные работы по укреплению исторических металлических конструкций. Работы стоимостью около 600 000 евро выполняет АО "Būvuzņēmums restaurators".

Ответственный руководитель строительных работ Давис Приеде отметил, что узлы конструкций, построенных в 1920-х годах, уже выработали свой ресурс, и вопрос их прочности был лишь вопросом времени, что могло представлять опасность для посетителей рынка.

Фактически конструкции еще старше, так как в основе этих павильонов лежали ангары для дирижаблей германской императорской армии времен Первой мировой войны, находившиеся в Вайнёде. Однако из-за их больших размеров было решено использовать только верхние части ангаров, а сами здания строить из кирпича и железобетона.

Поскольку для зданий Рижского Центрального рынка требовались и другие металлические конструкции, в 1925 году их возведение было поручено АО "Stars".

Текущие работы по реставрации павильона включают усиление узлов несущих металлических конструкций – от укрепления фундамента до конструкции крыши. Этот сложный процесс включает замену и "протезирование" поврежденных частей металлоконструкций, их укрепление с помощью сварки, установку дополнительных элементов, таких как растяжки, затяжки и стяжки, что обеспечит безопасную эксплуатацию павильона в будущем.

Рижский Центральный рынок – один из крупнейших рынков Европы, расположенный в центре столицы, а также одна из главных туристических достопримечательностей.

Как сообщалось ранее, в прошлом году управляющая рынок компания ООО "Rīgas nami" подписала соглашение с владельцем здания – Рижской думой – о финансировании работ по усилению металлических конструкций крыши Овощного павильона.

На эти работы муниципалитет выделил 612 000 евро.

Ранее, в начале 2022 года, порывы ветра повредили часть верхнего слоя крыши Овощного павильона. Реконструкция крыши была завершена в апреле 2024 года, однако павильону по-прежнему требовалось запланированное усиление конструкций крыши.

В течение следующего года ООО "Rīgas nami" инвестирует более 900 000 евро также в укрепление конструкций крыши Молочного павильона и другие работы, чтобы подготовить здание к реализации инвестиционного проекта, финансируемого Европейским Союзом, который предусматривает установку инновационной системы отопления и охлаждения.

В 2023 году ООО "Rīgas nami" работало с оборотом 27 976 356 евро, получив прибыль в 19 853 евро.

Уставный капитал компании составляет 110 162 151 евро, единственным владельцем является Рижская дума.