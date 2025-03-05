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Жилищные условия в Латвии признали одними из худших в ЕС 0

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2025
LETA
Жилищные условия в Латвии признали одними из худших в ЕС
ФОТО: LETA

Примерно в 40% жилого фонда Латвии наблюдается перенаселенность. Между тем, рынок квартир и частных домов как в столице, так и в Латвии в целом стагнирует - возможно ли как-то его активизировать?

Об этом на специальном форуме в середине февраля рассуждали градостроители, архитекторы, строители, предприниматели и представители финансовой индустрии. Форум "Качество жилой среды и доступность жилья для климатической нейтральности и конкурентоспособности городов. Взгляд на будущее и возможные сценарии" проходил на факультете архитектуры и дизайна Рижского технического университета.

Исследования показали, что в морально и физически устаревших квартирах, нередко перенаселенных, порой бывает трудно развернуться в туалете площадью всего в два квадрата и в кухне площадью 8 кв. м. Во дворах некуда поставить велосипед, зачастую дома без лифтов. При этом более 10% жителей по-прежнему обходятся сухим туалетом и живут в квартире или доме без душа или ванны. В начале 2021 года средняя площадь традиционного для Латвии жилья на душу населения в Риге составила 28,35 кв. м. Самая большая площадь на жильца - 39,8 кв. м - была в пригородах столицы.

Уже с 2014 года Латвия по сравнению с другими странами ЕС сильно отстает в строительстве нового жилья, о чем свидетельствует и самый низкий в ЕС объем выданных разрешений на строительство. Несмотря на то, что жилье в Латвии по статистике является одним из самых некачественных в ЕС, это не помешало в последние годы ценам на жилье вырасти быстрее, чем в среднем по Европе. В качестве амортизации при жилищных кризисах может пригодиться обширный фонд социального и арендного жилья. Однако в Латвии очень мало социального жилья. Например, в Швеции, Стокгольме, его доля примерно в десять раз выше. Кроме того, в Латвии по сравнению с остальной Европой очень невелико количество домохозяйств, снимающих квартиры. Причиной тому может быть отсутствие свободного муниципального жилищного фонда и высокая арендная плата по сравнению с зарплатой в частном секторе. Строительство новых арендных квартир может стать подходящим способом обеспечить молодым специалистам современное жилье в городской среде.

Причин для стагнации рынка жилья несколько. Прежде всего следует упомянуть низкие доходы населения, которые годами ставят Латвию на нижние позиции в таблице стран ЕС. Низкие доходы - это меньше шансов получить кредит и новую квартиру. Рига, в свою очередь, обложила строительство весомым бременем бюрократии, в результате снизилось и желание туда инвестировать. Председатель правления ООО "Latio" Эдгар Шинс отмечает, что сейчас с девелоперскими проектами в Риге туго.

Latvijas Avīze

#жилье
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Григорий Антонов
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