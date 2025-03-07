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Латвия готовится к войне и/или катастрофе: глава МВД рассказал, куда бежать в час Х 10

Наша Латвия
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Государство и муниципалитет не интересуются рижскими дворовыми укрытиями. Фото автора.

Государство и муниципалитет не интересуются рижскими дворовыми укрытиями. Фото автора.

Подготовка к войне делается всеобъемлющей национальной идеей. Участники Комиссии Сейма по обороне на этой неделе озаботились поправками к нормативной базе, которые им направил глава МВД Рихардс Козловскис.

Представитель "Нового Единства" отвечает в ЛР не только за правопорядок, но и за действия в случаях чрезвычайных ситуаций…

Три уровня безопасности и цена вопроса

Истоки беспокойства объясняются так: "геополитическая ситуация и военные конфликты… особенно принимая во внимание развязанную Россией войну в Украине". Однако "на данный момент нет имеющего силу нормативного акта Латвийской Республики, регулирующего создание укрытий, приспособление и использование в случае военного конфликта, войны или катастрофы".

Интересно, что инициатор законодательных поправок — МВД — разделяет собственно войну и конфликт. Почему–то сразу же вспоминается российский тезис о "специальной военной операции"…

Итак, новая редакция 7–й статьи Закона о гражданской обороне определяет понятие укрытия, и подразделяет их.

  • В I категорию войдут укрытия, предназначенные для защиты от взрывной ударной волны, боевых отравляющих веществ, ионизирующего излучения и воздействия радиоактивных осадков, а также осколков.

Подобные бункеры будут располагаться под вновь построенными (с заявками после 1 января будущего года) объектами критической инфраструктуры классов A и B, где предусмотрено постоянное присутствие персонала. Здесь важным является наличие нагнетающих вентиляционных фильтров, создающих в помещении избыточное давление.

  • II категория укрытий предусматривает защиту от ударной волны, ионизирующего излучения и осколков. Критериям не ниже этого уровня обязаны отвечать укрытия в новых многоквартирных зданиях с этажностью более 5; всех публичных зданиях площадью от 2500 кв. м; любых образовательных учреждениях — от дошкольных до высших; стационарных лечебных учреждениях. Фильтрующей вентиляции не предусматривается, стены могут быть тоньше.

  • В укрытия III категории, которые годны для того, чтобы уменьшить воздействие взрывов и осколков, могут быть переоборудованы любые строения или их части. Ваше имущество, приспособленное под укрытие, должно быть обследовано Государственным пожарно–спасательным департаментом с соответственным заключением.

Собственники или управляющие объектами обязаны "обеспечить поддержание укрытия, чтобы в случае катастроф, их угроз, военного вторжения или войны люди могли бы попасть в укрытие и использовать его". Вся информация о наличествующих на территории соответственного муниципалитета укрытиях должны быть в ведении самоуправления. Местные власти, осуществляя поддержку предпринимательской деятельности, обязаны ставить условием наличие убежищ.

Соответственно и строительство новых объектов недвижимости не разрешается без того, чтобы там изначально не было спроектировано убежище. Правда, самоуправления имеют опцию сделать исключение — если строительные затраты превышают 50% от стоимости самого объекта (хотя, по оптимистичной оценке Минэкономики, встраиваемые укрытия не повысят сметы более чем на 10%).

Могут пойти навстречу застройщику и в случае, если тот докажет, что в радиусе 300 м от проектируемого объекта уже имеется убежище, обеспечивающее 100% укрытия декларированных на этой территории жителей, а также 100% будущих обитателей объекта. Муниципалитеты обязали также развешать знаки, оповещающие — куда же бежать.

Нам указали, чем заниматься после катастрофы

Новое законодательство не находит причин для тоски и в случае, если самое страшное уже произошло. Если вы выжили, то надо "после катастрофы организовать мероприятия по обустройству среды в публичном внешнем пространстве, а также… на принадлежащем физическому лицу недвижимом имуществе".

Таковые действия необходимы, дабы "устранить угрозу безопасности и здоровью людей и восстановить доступность публичной внешней среды и санитарную чистоту". Присыпать песочком, то есть… Если сами не справитесь, то "самоуправление после катастрофы организует мероприятия обустройства среды на принадлежащем другим лицам собственности".

Работники должны "переместить или убрать в результате катастрофы на соответственной территории находящуюся движимую собственность, в том числе поврежденные, уничтоженные или опасные вещи, например, поваленные деревья, обломки и т. д." "Также такие мероприятия могли бы включать, например, утечки воды…"

Знаковым аспектом настоящего законодательного акта является то, что в представленной в Сейм аннотации о прошлой исторической формации говорится, можно сказать, нейтрально–положительно: "На территории Латвии во время существования Советского Союза были построены защитные постройки гражданской обороны (укрытия), которые были предназначены для защиты людей от разрушительных факторов оружия массового уничтожения". Заметим — никакого упоминания ни об оккупации, ни о тоталитарном коммунизме…

По данным Государственного пожарно–спасательного департамента МВД ЛР, в наследство от прежнего строя в стране сталось 311 убежищ. Из них 24% оказались затоплены водой, 25% получили повреждения несущих конструкций, 36% испытали нарушения различных систем, у 35% демонтированы герметические запоры, 36% — двери, 44% — система вентиляции, 37% — отопления, 38% — канализации, 40% — энергоснабжения. У 100% убежищ не менялись вентиляционные абсорбирующие фильтры.

"В упомянутых убежищах, принимая во внимание их емкость, могли бы укрыться менее 5% жителей Латвии, — утверждается далее в документе ведомства г–на Козловскиса. — Надо отметить, что в свое время укрытия строились главным образом в республиканских городах с развитым производством и значительным числом жителей, к тому же они были предусмотрены для защиты работающих смен крупнейших предприятий и важных учреждений".

Здесь, впрочем, разработчики поправок несколько преуменьшили — ибо явно не приняли в расчет те убежища, которые располагались под жилыми домами. Ваш автор до 20 лет жил в такой "сталинке" на углу улиц Пернавас и Кришьяна Барона, где во дворе выходы из бункера обозначались этакими бетонными кубиками. Оборудовались бункеры и в зданиях постарше — к примеру, большой дом в стиле функционализма между улицами Аусекля, Экспорта и Сакару, в 1950–е гг. обрел во внутреннем дворе основательный искусственный холм…

Все эти убежища, разумеется, нельзя сертифицировать выше, чем III категория. Но, с другой стороны — все же лучше, чем ничего. И если от гиперзвуковой баллистической ракеты не спасет, то от дрона всяко защитит.

Однако ни силовые структуры, ни ответственная за хозяйствование компания самоуправления "Ригас намупарвалдниекс" не проявляют ни малейшего интереса к нашим домовым бункерам. Что же — видимо, в критический момент самим жильцам придется их расконсервировать и пытаться приспособить для спасения.

УКРАИНСКИЕ МАСТЕР–КЛАССЫ

В этом году под эгидой Рижской думы состоялись занятия, на коих представители Харькова и других украинских городов делились опытом выживания крупной агломерации в условиях войны.

#бомбоубежище
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (10)

  • AK
    Anton Kvaskov
    9-го марта

    Незабываем про свои авто....снимаем провода,датчики или прячим ключи....Бак пустой... :-))))

    2
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го марта

    зачем ракеты тратить? мосты, здания и все остальное падает, разваливается. при подлете Искандера, мост саморазвалится

    31
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го марта

    Помнится в час х любимое правительство обещало каждому рылу раздать туалетную бумагу и водичку (и что то ещё) 🙄

    18
    1
  • A
    Anim
    7-го марта

    Давно пора всю эту политэлиту отправить в украинские окопы. Задрали!

    51
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го марта

    Латвийской армии необходимо продержаться час - чтобы правительство успело свалить из страны. Потом можно одевать белые тапки, идти в ближайший лес и забросать себя листьями - чтобы населению лишней работы не добавлять. А то ходит народ в Адажи и бурчит себе под нос: "Где же мы вас всех хоронить-то будем, земли-то теперь частные...".

    56
    1
  • JB
    Janis Berzin
    Мимо проходил
    7-го марта

    НАдевать белые тапки.

    14
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    7-го марта

    Им что одевать, что надевать - всё равно не поможет.

    3
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    7-го марта

    К сожалению тут вся страна выводится из строя в несколько ракет, пара мостов, гэс, аэропорт и порт. Конец.

    35
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    7-го марта

    Вы твари так боитесь мира, что готовы на всё ради войны!

    75
    1
  • Д
    Дед
    7-го марта

    Боюсь. что вся Латвия стоит меньше, чем баллистическая, сверхзвуковая ракета, а учитывая уровень вооруженных сил, думаю, что использование ракет не понадобится. Батальон в Адажи, хорошо, если обозначит сопротивление возле Риги, то вся остальная территория будет занята противником.

    36
    1
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