Подготовка к войне делается всеобъемлющей национальной идеей. Участники Комиссии Сейма по обороне на этой неделе озаботились поправками к нормативной базе, которые им направил глава МВД Рихардс Козловскис.

Представитель "Нового Единства" отвечает в ЛР не только за правопорядок, но и за действия в случаях чрезвычайных ситуаций…

Три уровня безопасности и цена вопроса

Истоки беспокойства объясняются так: "геополитическая ситуация и военные конфликты… особенно принимая во внимание развязанную Россией войну в Украине". Однако "на данный момент нет имеющего силу нормативного акта Латвийской Республики, регулирующего создание укрытий, приспособление и использование в случае военного конфликта, войны или катастрофы".

Интересно, что инициатор законодательных поправок — МВД — разделяет собственно войну и конфликт. Почему–то сразу же вспоминается российский тезис о "специальной военной операции"…

Итак, новая редакция 7–й статьи Закона о гражданской обороне определяет понятие укрытия, и подразделяет их.

В I категорию войдут укрытия, предназначенные для защиты от взрывной ударной волны, боевых отравляющих веществ, ионизирующего излучения и воздействия радиоактивных осадков, а также осколков.

Подобные бункеры будут располагаться под вновь построенными (с заявками после 1 января будущего года) объектами критической инфраструктуры классов A и B, где предусмотрено постоянное присутствие персонала. Здесь важным является наличие нагнетающих вентиляционных фильтров, создающих в помещении избыточное давление.

II категория укрытий предусматривает защиту от ударной волны, ионизирующего излучения и осколков. Критериям не ниже этого уровня обязаны отвечать укрытия в новых многоквартирных зданиях с этажностью более 5; всех публичных зданиях площадью от 2500 кв. м; любых образовательных учреждениях — от дошкольных до высших; стационарных лечебных учреждениях. Фильтрующей вентиляции не предусматривается, стены могут быть тоньше.

В укрытия III категории, которые годны для того, чтобы уменьшить воздействие взрывов и осколков, могут быть переоборудованы любые строения или их части. Ваше имущество, приспособленное под укрытие, должно быть обследовано Государственным пожарно–спасательным департаментом с соответственным заключением.

Собственники или управляющие объектами обязаны "обеспечить поддержание укрытия, чтобы в случае катастроф, их угроз, военного вторжения или войны люди могли бы попасть в укрытие и использовать его". Вся информация о наличествующих на территории соответственного муниципалитета укрытиях должны быть в ведении самоуправления. Местные власти, осуществляя поддержку предпринимательской деятельности, обязаны ставить условием наличие убежищ.

Соответственно и строительство новых объектов недвижимости не разрешается без того, чтобы там изначально не было спроектировано убежище. Правда, самоуправления имеют опцию сделать исключение — если строительные затраты превышают 50% от стоимости самого объекта (хотя, по оптимистичной оценке Минэкономики, встраиваемые укрытия не повысят сметы более чем на 10%).

Могут пойти навстречу застройщику и в случае, если тот докажет, что в радиусе 300 м от проектируемого объекта уже имеется убежище, обеспечивающее 100% укрытия декларированных на этой территории жителей, а также 100% будущих обитателей объекта. Муниципалитеты обязали также развешать знаки, оповещающие — куда же бежать.

Нам указали, чем заниматься после катастрофы

Новое законодательство не находит причин для тоски и в случае, если самое страшное уже произошло. Если вы выжили, то надо "после катастрофы организовать мероприятия по обустройству среды в публичном внешнем пространстве, а также… на принадлежащем физическому лицу недвижимом имуществе".

Таковые действия необходимы, дабы "устранить угрозу безопасности и здоровью людей и восстановить доступность публичной внешней среды и санитарную чистоту". Присыпать песочком, то есть… Если сами не справитесь, то "самоуправление после катастрофы организует мероприятия обустройства среды на принадлежащем другим лицам собственности".

Работники должны "переместить или убрать в результате катастрофы на соответственной территории находящуюся движимую собственность, в том числе поврежденные, уничтоженные или опасные вещи, например, поваленные деревья, обломки и т. д." "Также такие мероприятия могли бы включать, например, утечки воды…"

Знаковым аспектом настоящего законодательного акта является то, что в представленной в Сейм аннотации о прошлой исторической формации говорится, можно сказать, нейтрально–положительно: "На территории Латвии во время существования Советского Союза были построены защитные постройки гражданской обороны (укрытия), которые были предназначены для защиты людей от разрушительных факторов оружия массового уничтожения". Заметим — никакого упоминания ни об оккупации, ни о тоталитарном коммунизме…

По данным Государственного пожарно–спасательного департамента МВД ЛР, в наследство от прежнего строя в стране сталось 311 убежищ. Из них 24% оказались затоплены водой, 25% получили повреждения несущих конструкций, 36% испытали нарушения различных систем, у 35% демонтированы герметические запоры, 36% — двери, 44% — система вентиляции, 37% — отопления, 38% — канализации, 40% — энергоснабжения. У 100% убежищ не менялись вентиляционные абсорбирующие фильтры.

"В упомянутых убежищах, принимая во внимание их емкость, могли бы укрыться менее 5% жителей Латвии, — утверждается далее в документе ведомства г–на Козловскиса. — Надо отметить, что в свое время укрытия строились главным образом в республиканских городах с развитым производством и значительным числом жителей, к тому же они были предусмотрены для защиты работающих смен крупнейших предприятий и важных учреждений".

Здесь, впрочем, разработчики поправок несколько преуменьшили — ибо явно не приняли в расчет те убежища, которые располагались под жилыми домами. Ваш автор до 20 лет жил в такой "сталинке" на углу улиц Пернавас и Кришьяна Барона, где во дворе выходы из бункера обозначались этакими бетонными кубиками. Оборудовались бункеры и в зданиях постарше — к примеру, большой дом в стиле функционализма между улицами Аусекля, Экспорта и Сакару, в 1950–е гг. обрел во внутреннем дворе основательный искусственный холм…

Все эти убежища, разумеется, нельзя сертифицировать выше, чем III категория. Но, с другой стороны — все же лучше, чем ничего. И если от гиперзвуковой баллистической ракеты не спасет, то от дрона всяко защитит.

Однако ни силовые структуры, ни ответственная за хозяйствование компания самоуправления "Ригас намупарвалдниекс" не проявляют ни малейшего интереса к нашим домовым бункерам. Что же — видимо, в критический момент самим жильцам придется их расконсервировать и пытаться приспособить для спасения.

УКРАИНСКИЕ МАСТЕР–КЛАССЫ

В этом году под эгидой Рижской думы состоялись занятия, на коих представители Харькова и других украинских городов делились опытом выживания крупной агломерации в условиях войны.