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На месте памятника Барклаю-де-Толли предлагают установить статую дьявола 2

Наша Латвия
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
На месте памятника Барклаю-де-Толли предлагают установить статую дьявола

Кристиан Бректе, скандальный художник, сценограф, живописец и ассоциативный профессор Латвийской академии художеств, ждет предложения от Рижской думы разместить на месте демонтированного памятника Барклаю-де-Толли свою работу — дьявола.

«У меня есть долг быть факелом и нести свет латышам. Недавно мне пришла в голову мысль, что вместо памятника Барклаю де Толли могла бы быть моя скульптура — черт, который музицирует. Такой, который, как в сказке, сидит на камне играет на дудочке. Я хотел бы, чтобы Рижская дума сделала мне предложение о реализации такого проекта. Я мог бы поставить памятник черту вместо Барклая де Толли.

Мне бы очень хотелось, чтобы Рижская дума или какое-либо другое самоуправление Латвии выступило и само предложили это, чтобы мне не пришлось участвовать ни в каких конкурсах. Пусть они сами скажут, что им нужен образ дьявола.

Это не сатанизм, а реальный латышский мифологический персонаж. Это может быть и в Турайде, где есть природная тропа со всевозможными персонажами латышской мифологии. Но я все равно считаю, что это должно быть в Риге. Это было бы место, где можно было бы поставить свечи и всевозможные реликвии. Я думаю, это было бы здорово. Сейчас все, что можно убрать, убирают, пилят. Я думаю, это просто кошмар — резать чужую работу», — говорит художник.

Демонтированный в Риге памятник русскому генералу Барклаю-де-Толли на Эспланаде недавно был возвращен его дарителю Евгению Гомбергу. Памятник Де Толли был впервые открыт в 1913 году. В 1915 году памятник Барклаю де Толли был демонтирован, но постамент остался. В 2002 году по инициативе бизнесмена Гомберга была установлена отреставрированная копия статуи.

Барклай-де-Толли был российским императорским военачальником, возглавлявшим армию в войне с Наполеоном I, а также командовавшим объединенными прусско-русскими войсками. Его происхождение тесно связано с Ригой, поскольку его дед, Вильгельм Барклай де Толли, был мэром Риги. Памятник Михаилу Барклаю де Толли впервые был установлен в Риге в 1913 году, но простоял он там всего два года — во время Первой мировой войны, когда линия фронта приблизилась к Риге, в 1915 году бронзовую скульптуру пытались эвакуировать на корабле, но он был потоплен.

#искусство #памятники
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Комментарии (2)

  • Мп
    Мимо проходил
    7-го марта

    Памятник поставить можно - как символ латышскости в целом. Только место неправильное - надо на входе в сейм. А копию у трибуны рижской думы.

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    1
  • Д
    Дед
    7-го марта

    А чего достойный памятник латышскому национализму и государственной глупости. Я за!

    62
    1

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