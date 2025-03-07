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Пятница в Латвии стала самым теплым 7 марта за всю историю наблюдений 0

Наша Латвия
Дата публикации: 07.03.2025
LETA
Пятница в Латвии стала самым теплым 7 марта за всю историю наблюдений

К 14 часам пятницы самая высокая температура воздуха в стране составила +12,9 градуса в Добеле, и такая теплая погода 7 марта зарегистрирована впервые в истории метеонаблюдений Латвии.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ), зарегистрированная в прошлый раз максимальная температура воздуха на территории страны в эту дату составила +12,0 градусов в 1920 году в Риге.

Местный рекорд тепла к 14:00 в пятницу был побит на 11 станциях наблюдения: в это время температура воздуха в сети наблюдений ЛЦСГМ составила от +5,6 градуса в Айнажи до +12,8 градуса в Стенде.

Как сообщалось, максимальная температура воздуха в четверг составила от +6,4 градуса в Лиепайском и Вентспилсском портах до +15,5 градуса в Даугавпилсе. Это самая высокая температура воздуха, когда-либо зарегистрированная в Латвии в начале марта.

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