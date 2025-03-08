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«Если бьёт – значит, не любит!»: по Риге промаршировали две сотни феминисток и им сочувствующих 2

Наша Латвия
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
«Если бьёт – значит, не любит!»: по Риге промаршировали две сотни феминисток и им сочувствующих

В субботу, 8-го марта в честь Международного женского дня, около 200 человек приняли участие в марше солидарности женщин.

Дамы и сочувствующие им мужчины прошли маршем по городу не просто так – они таким образом выразили поддержку гендерного равенства и прав женщин, сообщила координатор Беата Йоните.

По её словам, в этом году участников было больше, чем в прошлом. Но не потому, что выросло число сознательных граждан, а во многом благодаря тому, что марш проходил в субботу.

Основными темами мероприятия стали не только равенство и права женщин, но и борьба с насилием в отношении женщин. Йоните усмотрела тенденции к девальвации демократических ценностей в мире, поэтому призвала не останавливаться на достигнутом.

Участницы марша несли плакаты на латышском и английском языках, среди которых:

• «Феминизм – не ругательство»,
• «Если бьёт – значит, не любит!»,
• «Нам нужна безопасность, а не цветы»,
• «Я не хочу бояться идти домой вечером»,
• «Это платье, а не согласие» («It’s a dress, not a yes»),
• «Она не виновата»,
• «Мужчина, замолчи – рожай детей!».

Марш призван напомнить о важности бдительности, активного участия и защиты общества, основанного на свободе, верховенстве закона и уважении к каждому человеку, заявили организаторы.

Добавим, что кроме политики во время шествия были замечены и простые проявления любви к близким женщинам:

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#8 марта
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Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    8-го марта

    Ну прошлись и прошлись,,,м 8 марта!

    1
    0
  • Д
    Дед
    8-го марта

    Феминизм- причина ЛГБТ движения.

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    6

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