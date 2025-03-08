«Если бьёт – значит, не любит!»: по Риге промаршировали две сотни феминисток и им сочувствующих

В субботу, 8-го марта в честь Международного женского дня, около 200 человек приняли участие в марше солидарности женщин.
Дамы и сочувствующие им мужчины прошли маршем по городу не просто так – они таким образом выразили поддержку гендерного равенства и прав женщин, сообщила координатор Беата Йоните.
По её словам, в этом году участников было больше, чем в прошлом. Но не потому, что выросло число сознательных граждан, а во многом благодаря тому, что марш проходил в субботу.
Основными темами мероприятия стали не только равенство и права женщин, но и борьба с насилием в отношении женщин. Йоните усмотрела тенденции к девальвации демократических ценностей в мире, поэтому призвала не останавливаться на достигнутом.
Участницы марша несли плакаты на латышском и английском языках, среди которых:
• «Феминизм – не ругательство»,
• «Если бьёт – значит, не любит!»,
• «Нам нужна безопасность, а не цветы»,
• «Я не хочу бояться идти домой вечером»,
• «Это платье, а не согласие» («It’s a dress, not a yes»),
• «Она не виновата»,
• «Мужчина, замолчи – рожай детей!».
Марш призван напомнить о важности бдительности, активного участия и защиты общества, основанного на свободе, верховенстве закона и уважении к каждому человеку, заявили организаторы.
Добавим, что кроме политики во время шествия были замечены и простые проявления любви к близким женщинам:
Комментарии (2)
Оставить комментарий