«Если бьёт – значит, не любит!»: по Риге промаршировали две сотни феминисток и им сочувствующих

В субботу, 8-го марта в честь Международного женского дня, около 200 человек приняли участие в марше солидарности женщин.

Дамы и сочувствующие им мужчины прошли маршем по городу не просто так – они таким образом выразили поддержку гендерного равенства и прав женщин, сообщила координатор Беата Йоните.

По её словам, в этом году участников было больше, чем в прошлом. Но не потому, что выросло число сознательных граждан, а во многом благодаря тому, что марш проходил в субботу.

Основными темами мероприятия стали не только равенство и права женщин, но и борьба с насилием в отношении женщин. Йоните усмотрела тенденции к девальвации демократических ценностей в мире, поэтому призвала не останавливаться на достигнутом.

Участницы марша несли плакаты на латышском и английском языках, среди которых:

• «Феминизм – не ругательство», • «Если бьёт – значит, не любит!», • «Нам нужна безопасность, а не цветы», • «Я не хочу бояться идти домой вечером», • «Это платье, а не согласие» («It’s a dress, not a yes»), • «Она не виновата», • «Мужчина, замолчи – рожай детей!».

Марш призван напомнить о важности бдительности, активного участия и защиты общества, основанного на свободе, верховенстве закона и уважении к каждому человеку, заявили организаторы.

Добавим, что кроме политики во время шествия были замечены и простые проявления любви к близким женщинам: