Baltijas balss logotype

Иностранные студенты принесли Латвии треть миллиарда евро 0

Наша Латвия
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Иностранные студенты принесли Латвии треть миллиарда евро
ФОТО: LETA

Общий вклад иностранных студентов в экономику Латвии в прошлом году составил 385,2 млн евро.

К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Латвийским институтом стратегических и экономических решений (LaSER).

Из этой суммы 191,6 млн евро составляет прямой вклад в экономику Латвии: плата за обучение, расходы на жилье и проживание и т. д. Еще 193,6 млн евро — косвенный вклад иностранных студентов. Прямые налоги с этой суммы, уплачиваемые в госбюджет, составляют 58 млн евро, подсчитали исследователи.

Треть от общего вклада в экономику Латвии, или 139 млн евро, сделали иностранные студенты, обучающиеся в Рижском университете им. Страдиня (РУС). Если ежегодный прирост студентов сохранится на уровне 9,5%, то за следующие шесть лет этот вклад может достичь миллиарда евро, прогнозируют авторы исследования.

В 2023 году 14% от общего числа студентов в Латвии составили иностранные студенты. В латвийских вузах учились 10 400 иностранных студентов, что на 6100 студентов больше, чем в 2014 году. Иностранные студенты чаще выбирают обучение в Рижском техническом университете и РУС.

Авторы исследования оценивают долю иностранных студентов в Латвии как небольшую. К примеру, в Кембриджском и Оксфордском университетах доля иностранных учащихся — 32% и 35% от общего числа студентов соответственно.

В то же время по сравнению с соседними странами в Латвии наибольшее число международных студентов, так как в Литве в 2023 году обучались 9900 иностранных студентов, а в Эстонии — 4300.

Треть иностранных студентов в Латвии родом из Западной Европы. Вместе с тем за последние десять лет резко выросло число студентов из Индии — на 18 процентных пунктов. Студенты из Китая составляют всего 1% от всех зарубежных студентов, хотя китайцы составляют значительную часть международного рынка.

Большинство иностранных студентов после учебы не планируют оставаться в Латвии. Реже всего работу или продолжение учебы здесь рассматривают студенты из Центральной, Северной и Западной Европы.

#иностранные студенты #экономика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео