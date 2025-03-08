Иностранные студенты принесли Латвии треть миллиарда евро

К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Латвийским институтом стратегических и экономических решений (LaSER).

Из этой суммы 191,6 млн евро составляет прямой вклад в экономику Латвии: плата за обучение, расходы на жилье и проживание и т. д. Еще 193,6 млн евро — косвенный вклад иностранных студентов. Прямые налоги с этой суммы, уплачиваемые в госбюджет, составляют 58 млн евро, подсчитали исследователи.

Треть от общего вклада в экономику Латвии, или 139 млн евро, сделали иностранные студенты, обучающиеся в Рижском университете им. Страдиня (РУС). Если ежегодный прирост студентов сохранится на уровне 9,5%, то за следующие шесть лет этот вклад может достичь миллиарда евро, прогнозируют авторы исследования.

В 2023 году 14% от общего числа студентов в Латвии составили иностранные студенты. В латвийских вузах учились 10 400 иностранных студентов, что на 6100 студентов больше, чем в 2014 году. Иностранные студенты чаще выбирают обучение в Рижском техническом университете и РУС.

Авторы исследования оценивают долю иностранных студентов в Латвии как небольшую. К примеру, в Кембриджском и Оксфордском университетах доля иностранных учащихся — 32% и 35% от общего числа студентов соответственно.

В то же время по сравнению с соседними странами в Латвии наибольшее число международных студентов, так как в Литве в 2023 году обучались 9900 иностранных студентов, а в Эстонии — 4300.

Треть иностранных студентов в Латвии родом из Западной Европы. Вместе с тем за последние десять лет резко выросло число студентов из Индии — на 18 процентных пунктов. Студенты из Китая составляют всего 1% от всех зарубежных студентов, хотя китайцы составляют значительную часть международного рынка.

Большинство иностранных студентов после учебы не планируют оставаться в Латвии. Реже всего работу или продолжение учебы здесь рассматривают студенты из Центральной, Северной и Западной Европы.