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С юга приближается циклон 0

Наша Латвия
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
С юга приближается циклон
ФОТО: LETA

В четверг в Латвии временами будет идти дождь, местами в Курземе возможен мокрый снег, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Погода будет преимущественно пасмурной и туманной, местами туман усилится. Максимальная температура воздуха составит +2..+7 градусов, на юго-востоке страны – до +13 градусов.

Ветер изменится на северо-восточный и северный, будет дуть слабо. В Латгале сохранится южный, юго-восточный ветер.

В Риге ожидается пасмурный день, временами небольшой дождь. Будет дуть слабый северо-восточный ветер, вечером – умеренный северный. Максимальная температура воздуха составит +5 градусов.

С юга приближается циклон.

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