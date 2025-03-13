В четверг в Латвии временами будет идти дождь, местами в Курземе возможен мокрый снег, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Погода будет преимущественно пасмурной и туманной, местами туман усилится. Максимальная температура воздуха составит +2..+7 градусов, на юго-востоке страны – до +13 градусов.

Ветер изменится на северо-восточный и северный, будет дуть слабо. В Латгале сохранится южный, юго-восточный ветер.

В Риге ожидается пасмурный день, временами небольшой дождь. Будет дуть слабый северо-восточный ветер, вечером – умеренный северный. Максимальная температура воздуха составит +5 градусов.

С юга приближается циклон.