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Семейные врачи угрожают оставить больных латвийцев без лечения 1

Наша Латвия
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Семейные врачи угрожают оставить больных латвийцев без лечения
ФОТО: dreamstime

Семейные врачи предупреждают: если условия договора с Национальной службой здравоохранения (НСЗ) не изменятся, многие практики могут закрыться. Медики возражают против новых условий в договорах: сроков оплаты, штрафных санкций и ряда других.

Докторов по осени считают

На начало года ситуация была такой: условия НСЗ приняли и подписали договор лишь половина семейных врачей. Остальные заключили временные соглашения о предоставлении первичной медицинской помощи до конца сентября. Временное соглашение предусматривает продление действующего контракта сроком на девять месяцев.

Что будет в октябре? Обсуждение и споры между Ассоциацией семейных врачей и НСЗ продолжаются.

Тем временем в суд обратились не менее 500 латвийских врачей общей практики, которые считают условия предложенных НСЗ контрактов несоразмерными.

Юристы Латвийской ассоциации семейных врачей (ассоциации) прогнозируют, что судебные разбирательства с НСЗ по поводу новых контрактов на оказание услуг могут занять от трех до четырех лет, сообщила президент ассоциации Алисе Никмане–Айшпуре.

"Вводятся новые правила, но финансирования нет"

Некоторые семейные врачи уже заявили журналистам, что могут прекратить работу, если условия договора не будут пересмотрены в их пользу.

К примеру, врач из Краславского края Олга Голубе сообщила журналистам 360TV Zi?as: "Мы будем оценивать, стоит ли дальше работать с таким партнером, как государство. Население не увеличивается, а обязанности лишь прибавляются. Опять вводятся какие–то новые правила, но финансирования, как всегда, нет".

Больше всего врачей возмущает право НСЗ единолично вносить изменения в договор без согласования с Ассоциацией семейных врачей, как это было раньше. Также они не согласны с 10–летним сроком договора. Врачи, работающие в регионах, недовольны тем, что с этого года государство больше не оплачивает поездки на фельдшерские пункты.

Семейный врач Имантс Ланка из Айзпуте пояснил журналистам, что сельские врачи в основном работают за счет госфинансирования: "В сельских регионах у людей просто нет средств, чтобы оплачивать частный прием. Даже страхование здесь редкость. Так что вариант, при котором врач будет работать исключительно за деньги пациентов, — это утопия".

Переговоры продолжаются

По словам Никмане–Айшпура, НСЗ и ассоциация в настоящее время продолжают обсуждать три спорных момента в новых соглашениях в соответствии с графиком переговоров. "Есть вещи, которые выглядят обнадеживающими и о которых можно договориться и во внесудебном порядке", — считает лидер ассоциации.

В целом переговоры с НСЗ о сроке действия контракта, условиях его изменения и добавлении приложения оцениваются ассоциацией как конструктивные. НСЗ внесли свои предложения по первым пунктам разногласий. В течение двух недель планируется провести оценку предложений, выдвинутых службой. Ближайшее заседание по этому поводу состоится 26 марта.

Также планируется продолжить разговор о моментах, связанных со сроком действия договора, условиями его внесения изменений и добавлением приложения к договору. Если останется время, стороны также обсудят дальнейшие спорные вопросы.

О сроках. Ассоциация и НСЗ уже договорились урегулировать спорные пункты временного соглашения к сентябрю, чтобы новые контракты могли быть заключены после истечения срока действия существующего временного контракта. Тем временем на протяжении всего процесса обсуждений врачи продолжат оказывать услуги пациентам.

Промежуточный финиш

В настоящее время неизвестно, когда дело будет рассмотрено по существу судом первой инстанции. Пока рассматривались "обеспечительные меры".

Также по теме: Верховный суд обнародовал постановление о семейных врачах

#семейные врачи
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го марта

    Плевать. Я не знаю где мой "семейный" врач находится и как он выглядит. Ибо не пользовался им более 35-ти лет. По мне, это просто промежуточная прокладка между клиентом и врачами (спецами), созданая только для денежных поборов.

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