Сводки с информационного фронта: чужой телевизор стал выигрывать у латвийского

Горячие темы

Самой частой темой в латвийских СМИ, которая интересует жителей страны, является война России в Украине — ее освещением интересуются 37,9% латвийцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Государственной канцелярии. На втором месте — вопросы здравоохранения, которые интересуют 37,6% опрошенных.

По сравнению с 2023 годом интерес к публикациям о войне в Украине вырос на 5,4 процентных пункта — в 2023 году эта тема интересовала 62,5% респондентов, в то время как в прошлом году — 67,9%.

Интерес к темам развития технологий и окружающей среды вырос на 3,2 процентных пункта — в 2023 году новостями технологий интересовались 63,3% респондентов, а в прошлом году — 66,5%. В свою очередь, вопросы окружающей среды в 2024 году интересовали 64,2% опрошенных, тогда как в 2023 году — 61%.

Данные опроса показывают, что война России в Украине является наиболее часто освещаемой темой в СМИ, и 40% респондентов считают, что латвийские СМИ предоставляют много информации на эту тему. В то же время респонденты указали, что СМИ предоставляют меньше информации о других международных событиях — если в 2022 году 76,7% респондентов считали, что СМИ освещают эти темы часто, то в прошлом году — только 65,4%. Также уменьшилось число респондентов, считающих, что СМИ часто информируют о текущих внутренних событиях — в 2022 году так считали 75,9% опрошенных, а в прошлом году — 61,4%.

Кому верить?

Согласно опросу, из государственных структур большинство, или 69,8% респондентов, доверяют Государственной пожарно–спасательной службе, 41,1% — Земессардзе, а 39,1% — Национальным вооруженным силам.

За год вырос уровень доверия к Европейскому союзу — в прошлом году ему доверяли 64,2% по сравнению с 59,1% годом ранее. Также выросло доверие к НАТО — в прошлом году альянсу доверяли 63,7% респондентов, а в 2023 году — 58,8%.

По сравнению с 2023 годом меньше респондентов доверяют своим самоуправлениям — в 2024 году им доверяли 57,2% респондентов по сравнению с 59,9% в 2023 году.

Большинство респондентов, или 85,5%, доверяют близким людям — семье и друзьям, а 54,6% респондентов доверяют латвийским общественным СМИ.

Опрос показал, что за последний год вырос уровень доверия латвийцев к учреждениям госуправления — в прошлом году им доверяли 43,7% опрошенных, тогда как годом ранее — 39,6%.

Разнонаправленные тенденции

За год снизилось доверие к коммерческим телеканалам — в прошлом году им доверяли 45% по сравнению с 48,2% в 2023 году. Также латвийцы стали меньше доверять коммерческим новостным онлайн–порталам — уровень доверия снизился с 43,8% в 2023 году до 39,9% в 2024 году.

В целом более половины респондентов, или 59,1%, доверяют информации госучреждений Латвии о войне в Украине, а также информации латвийских СМИ по этой теме — 58,7%.

За последний год доверие респондентов к информации госучреждений о войне в Украине выросло с 50% в 2023 году до 59,1% в прошлом году. Уровень доверия к информации латвийских СМИ о войне в Украине вырос с 51,7% в 2023 году до 58,7% в прошлом.

В то же время опрос показал, что в прошлом году жители Латвии стали больше доверять информации российских государственных СМИ о войне в Украине — уровень доверия вырос с 6,8% в 2023 году до 19,3% в прошлом году.