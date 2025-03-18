Четвертый месяц подряд число зарегистрированных новорожденных составляет менее тысячи. Ситуация пугающая, и эксперты вынуждены признать, что выбраться из демографической ямы будет очень сложно. Этот вопрос не поднимался годами, и теперь цифры наглядно демонстрируют пословицу: что посеешь, то и пожнешь. Не существует простых инструментов, которые могли бы мотивировать людей создавать семьи и заводить детей. Однако Министерство благосостояния обещает взять на себя ведущую роль в продвижении этого вопроса и поиске решения.

Хотя демографический спад в Латвии не является чем-то новым, и негативная тенденция продолжается уже почти десять лет, похоже, сейчас об этом говорят более настойчиво, чем раньше. И ситуация действительно драматичная! Уровень рождаемости продолжает стремительно снижаться. В свою очередь, показатели смертности значительно превышают эти цифры.

А в опубликованных сегодня данных мы видим, что в январе на свет появилось всего 881 новорожденный, что на 16,1% или на 169 новорожденных меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время было зафиксировано 2408 смертей.

Разрешение ситуации должно стать одним из главных вопросов политической повестки дня страны и требует неотложных действий правительства. Однако эксперты приходят к выводу, что заполнить демографическую яму Латвии будет непросто.

«Этим нужно было заниматься десять, двадцать, тридцать лет назад. Тогда стандартной реакцией было: «Это не так уж и важно! Экономика для нас важнее». Теперь цифры подтверждают поговорку: что посеешь, то и пожнешь. А потом что-то поймешь и схватишься за голову. Чудес не бывает», - говорит демограф Илмар Межс.

Большинство европейских стран также стагнируют с точки зрения демографических показателей, однако в регионе есть и страны, где будущие сценарии более благоприятны благодаря исследованиям и целенаправленной демографической политике. Латвия — одна из немногих стран, которая долгое время не занималась этой проблемой.

«С тех пор, как ликвидировали центр по демографическим вопросам, все перевернулось с ног на голову! Это не было приоритетом. У нас даже нет настоящего ответственного человека», - указала Зане Варпина, демограф и доцент Рижской школы экономики.

«Нам предстоит многому научиться! И никакие деньги в мире не смогут произвести достаточно детей, чтобы стоять на месте. Это больше невозможно. Это было возможно во время демографического ультиматума, когда никто не хотел шевелиться», - считает демограф Межс.

Не существует простых инструментов, которые могли бы мотивировать людей создавать семьи с детьми. Однако государственная политика должна быть такой, чтобы появление в семье ребенка не снижало уровень ее благополучия.

«Каково половине латвийских семей, когда в семье появляется ребенок? Ваши дети, ваши проблемы, хотите сад — ждите, хотите чего-то другого — ждите или платите», - отмечает Межс.

Впрочем, есть вещи, которые мы можем сделать как в финансовом плане, так и в плане поддержки.

«Есть инструменты, которые можно использовать. И пособия, и жилищная поддержка. И обеспечение, и содействие тому, чтобы женщинам было гораздо легче совмещать семью и работу. Пусть рынок труда будет более гибким, чтобы они могли вернуться полностью или частично и вернуться быстро, если захотят», считает Варпиня.

Очевидная настойчивость президента также свидетельствует о том, что ситуация «крайне тревожная».

«Я со своей стороны обещаю, что весь этот год буду раздражать правительство, действовать ему на нервы и сделаю все, чтобы в бюджете 2026 года, не знаю сколько, но появилось финансирование демографии, а потом я буду действовать на нервы Сейму, а потом вы все будете действовать на нервы мне», - говорит президент Эдгар Ринкевич.

Министр благосостояния обещает взять на себя ведущую роль в продвижении этого вопроса. Министр отмечает, что каждое министерство должно заниматься своей работой по оказанию помощи семьям с детьми, и он готов за этим следить.

Хотя пособия не могут решить всех проблем, есть некоторые, которые не повышались годами. Поэтому Министерство благосостояния поставило перед собой приоритетную задачу: увеличить в 2026 году ряд пособий, в том числе государственное пособие по рождению ребенка, уходу за ним и семейное пособие. Также в конце марта запланировано заседание Демографического совета для представителей министерств, где окончательно будут обсуждены другие механизмы поддержки.