В столице ужесточают правила, которые касаются 53 767 домашних питомцев и их владельцев.

Среди новшеств: запрет находится с собаками на детских игровых площадках, спортивных площадках учебных заведений, официальных городских пляжах и в других местах. В правилах также указаны конкретные места и время, когда собаку можно будет выгуливать без поводка, пояснили в Рижской думе.

Зачем это надо

Итак, Рижское самоуправление разработало новые правила по содержанию домашних животных, поскольку было решено, что старые устарели.

На этой неделе Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы поддержал передачу на публичное обсуждение "Правил содержания домашних (комнатных) животных".

Как при этом указывается, основная цель новых правил — "создать здоровую и чистую среду в городе, предотвратить угрозу для людей и животных, снизить число травм, уменьшить количество бездомных животных, а также контролировать регистрацию собак и уплату налога за них".

Где в Риге запрещено находиться с собакой (даже на поводке и в наморднике):

на детских игровых площадках;

на спортивных площадках учебных заведений;

на официальных городских пляжах;

в местах проведения публичных мероприятий, если организатор не разрешил вход с животными;

в ряде других мест, указанных в правилах самоуправления.

Где можно находиться с собакой без поводка:

в парках, садах, скверах — ночью (с 22.00 до 7.00);

на специально оборудованных площадках для выгула собак в городских лесах и лесопарках (круглосуточно). Исключение: заповедная зона "Яунциемс", а также другие природоохранные территории, где выгул запрещен.

Что вменяется владельцам собак

Обновленные обязанности хозяев животных теперь выглядят таким образом:

По требованию полиции владелец обязан "зафиксировать" животное — для проверки идентификационного номера микрочипа. Если же владелец не может выполнить это требование, полиция имеет право вызвать службу отлова бездомных животных.

Налог — 10 евро в год, владелец должен уплатить до 1 марта.

При оплате нужно указать ФИО владельца, личный код, регистрационный номер предприятия (если владелец — юрлицо) и идентификационный номер собаки. Жетоны об уплаченных налогах отменяются.

О скидах и неуплатах

Освобождаются от этого налога люди с инвалидностью 1–й и 2–й группы; владельцы собак–поводырей, ассистентов или терапевтов, зарегистрированных в базе данных Службы поддержки сельского хозяйства.

Владельцы стерилизованных собак платят налог со скидкой 50%.

Планируется, что с принятием новых обязательных правил доходы Рижского самоуправления от платы за содержание собак увеличатся.

Для напоминания владельцам собак о необходимости уплаты налога будет разработана система уведомлений через базу данных Службы поддержки сельского хозяйства.

На данный момент, как уже сказано в регистре домашних животных содержится информация о 53 767 собаках, имеющихся в Риге. Однако де–факто на данный момент только 15% владельцев собак платят сбор муниципалитету.

Представитель Рижской думы отметил в этой связи: "Я поручил Департаменту жилищного строительства и окружающей среды серьезно рассмотреть вопрос о целесообразности введения налога на содержание собак. Если де–факто этот сбор в настоящее время платят муниципалитету только 15% владельцев собак и столько же мы тратим на мониторинг и администрирование сборов, то сбор должен быть отменен. Или наоборот — мы оцениваем цель сбора и доказываем общественности, что сбор инвестируется в инфраструктуру — места выгула для собак. После общественных консультаций мы внимательно оценим все предложения и внесем необходимые дополнения в регламент".

Как сэкономить 40 евро

С понедельника, 17 марта, в лаборатории Научного института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды Bior будет возможность бесплатно определить у собак антитела к боррелиозу, также известному как болезнь Лайма.

Продовольственно–ветеринарная служба (PVD) отмечает, что бесплатные анализы, которые обычно стоят более 40 евро, будут проводиться в рамках проекта, финансируемого Европейским союзом.

Основная цель проекта — разработка новых и расширение существующих мер по мониторингу заболеваний. Отправлять образцы для участия в проекте можно от всех собак, проживающих в Латвии.

Ведомство особенно призывает владельцев собак и ветеринарных врачей направлять образцы от животных, у которых наблюдаются клинические признаки боррелиоза — лихорадка, потеря аппетита, болезненные или опухшие суставы, хромота, увеличенные лимфатические узлы и вялость, а также от собак, которые живут или часто находятся в местах обитания клещей.

Предложение действительно в этом году до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое количество образцов сыворотки крови собак — 100.