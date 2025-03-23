У нескольких новых поездов Škoda «Vivi» сломался ключевой компонент. Это пантограф, получающий электроэнергию от линии электропередачи. Простая физика в действии. Провода старые, местами висят слишком низко и своим весом ломают пантографы, передает "Nekā personīga".

Пантограф, или токоприемник, обеспечивает электроэнергией весь поезд. Если это не сработает, поезд больше не сможет продолжать движение.

Таких случаев, когда ломался пантограф в новых поездах, уже было, как минимум, четыре.

В трех случаях пантограф был успешно отремонтирован. Но один из них был сломан настолько сильно, что его пришлось заменить. В настоящее время на рынке наблюдается дефицит запчастей для поездов, и за ними приходится стоять в очереди. Детали для поездов ViVi изготавливаются по специальному заказу, поэтому заменить их непросто. На данный момент запасные токоприемники еще имеются на складе.

«Стоимость одного пантографа — 40 тысяч евро. Но эти ремонты стоили и 2000, и 18 000 евро. Самый дорогой обошелся в 40 тысяч. В общей сложности речь идет о 100 тысячах евро убытков», - указал Райтис Нешпорс, председатель правления АО «Pasažieru vilciens».

Причины каждой такой аварии расследуются. В ряде ситуаций причиной является устаревшая электропроводка, проложенная над путями. Например, сломались петли, в которых подвешены электрические провода. Изменения нагрузки также влияют на работу электрических подстанций.

На данный момент эксперты пришли к выводу, что движение поездов может продолжаться. Поломки токоприемников случались в разных местах — как на линиях Скулте, так и на линиях Айзкраукле — и происходили в разное время года. Владелец инфраструктуры «Latvijas dzelzceļš» поясняет, что виновата устаревшая электросеть.

Нешпорс утверждает, что ремонт поездов сейчас оплачивается страховой компанией. Стоимость страхового договора на все новые поезда «Vivi» составляет около миллиона евро в год. Но он не исключает, что подобные регулярные поломки могут повлиять на условия контракта.

Можно прогнозировать, что поломки будут повторяться. В настоящее время многие опоры и провода линий электропередач сильно устарели — они были построены в середине прошлого века и прослужили гораздо дольше, чем предполагалось. 90% компонентов контактной сети уже превысили свой «срок службы». Поэтому для обеспечения безопасного движения поездов в ближайшие годы предстоит провести серьезную реконструкцию.

«Старая линия электропередач просто не выдерживает. Рвутся провода, новые электрички портятся. Понятно, что уже меняют. В направлении Елгавы. Конечно, там не все гладко из-за проблем с подрядчиком. То же самое касается линии Айзкраукле. В направлении Юрмалы ее меняют. Мы тоже туда смотрим — впереди нас ждет перераспределение Фонда единения. Мы также планируем менять линию электропередач на существующей линии в направлении Айзкраукле», - указали в министерстве сообщения.

В эти недели между министерством сообщения, министерством финансов и Европейской комиссией идут интенсивные дискуссии о том, кто и как будет перераспределять европейское финансирование, запланированное на электрификацию. По расчетам Минтранса, к 2034 году можно будет реконструировать более 500 километров железнодорожных электрических сетей. Часть денег уже есть, часть только в планах. Но на строительство новых подстанций еще нужно будет найти не менее 200 миллионов. Чиновники, связанные с отраслью, в неофициальных беседах не отрицают, что министерство также может перераспределить средства, запланированные на электрификацию, на другие проекты.