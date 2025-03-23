К журналистам за помощью обратилась рижанка, которая регулярно слышит странные звуки во дворе своего многоквартирного дома, которые мешают ее повседневной жизни, передает Bez Tabu.

Женщина избегает публичности, так как опасается, что ее позиция может привести к конфликту с соседями. Источник неприятного звука, впрочем, находится не в доме, а посреди двора — на дереве.

«Допустимо ли так нарушать покой людей в течение нескольких дней подряд? Невозможно открыть окно, чтобы проветрить помещение или расслабиться, слушая эту «симфонию»», - говорит доведенная до отчаяния рижанка.

Журналисты нашли на дереве прибор, напоминающий маленькую колонку. Виден электрический кабель, обмотанный вокруг дерева, хотя вилка не вставлена в розетку на осветительном столбе рядом с деревом. Розетка даже оснащена часами и таймером.

Во дворе удалось поговорить с мужчиной, живущем в этом доме, который также отказывается высказывать свое мнение публично, но признает, что звуки устройства действительно мешают, особенно семьям с детьми, которым время от времени нужно вздремнуть.

Он рассказал, что данное устройство было установлено несколько лет назад.

Орнитолог Дмитрий Бойко рассказал, что это отпугиватель птиц. В данном случае устройство издает звук, будто кто-то нападает на чайку – звук тревоги чаек. Устройство известное, такое ставят, к примеру, у ГЭС или у различных торговых центров.

Журналисты обратились и к местному домуправу, который рассказал, что устройство действительно было установлено, чтобы отпугивать чаек, которых кто-то кормит прямо из окон дома. Прибор не работает ночью, а только с 09:30 до 20:00.

«У нас скоро будет собрание дома. Проголосуем. Если проголосуют против – снимем, нет проблем», - указал домуправ.