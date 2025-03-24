Плата за въезд в центр Риги - один из важнейших инструментов регулирования движения, который должен быть введен уже в ближайшие годы, считают градостроители.

Портал bb.lv еще месяц назад писал о планах руководства Риги ограничить въезд в центр Риги. Идея продолжает будоражить умы отцов города. Вопрос о необходимости введения такой платы уже не стоит, он звучит - когда это нужно делать?

Самоуправление Юрмалы на данный момент является единственным в Латвии, кто установил пошлину за въезд транспортных средств в зону особого режима, говорит Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР).

Введение платы за въезд в Ригу для тех людей, которые не живут в столице, на примере Юрмалы в свою избирательную программу на выборах Рижской думы обещает включить партия "Прогрессивные".

Правда, по этому поводу еще планируется провести консультативный референдум. Если рижане поддержат плату за въезд, то партия обещает ввести ее, чтобы были меньше пробок и больше выручки на содержание города.

Многие города мира применяют плату за въезд как эффективный инструмент регулирования движения, например, Милан, Лондон, Стокгольм, Каунас, и такая практика становится все более распространенной благодаря развитию технологий, подчеркивают градостроители - руководитель ООО "Grupa93" Нейлс Балгалис и исполнительный директор движения открытых инноваций "Vefresh" Виестурс Целминьш.

"Плата за въезд в центр Риги - один из важнейших инструментов регулирования движения, который должен быть введен уже в ближайшие годы", - считает Балгалис.

"Если она будет правильно введена, сократятся пробки в утренние и вечерние часы, будет обеспечено лучшее качество воздуха, оптимизировано использование общественного транспорта и появится больше удобств для пешеходов и велосипедистов. Собранные средства позволят реализовать необходимые Риге проекты транспортной инфраструктуры". (Tvnet.lv)