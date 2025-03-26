На платформе социальной сети «X» опубликована неприятная история, связанная с перевозчиком «Vivi». Во время поездки в поезде пассажирка заметила на себе клопа. Этот случай вызвал вопросы о чистоте и санитарных мерах в поездах, пишет LA.LV .

«Вот это да! Только что в новом поезде сняла с живота напившегося крови клопа! Поезда меняются, а свиньи, которые на них ездят, остаются прежними», – говорится в записи в соцсети «X».

Чтобы выяснить, как обеспечивается гигиена в поездах, портал LA.LV связался с компанией «Vivi», которая дала разъяснение о порядке уборки.

«Очистка различных поверхностей вагонов проводится регулярно — в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта поездов АО “Pasažieru vilciens” и установленным порядком уборки подвижного состава. Работы выполняются в соответствии с отраслевыми стандартами обслуживания и общепринятыми санитарными и гигиеническими требованиями», – пояснила руководитель отдела маркетинга «Vivi» Айя Бабре.

Сухая уборка — сбор бытовых отходов и мусора — проводится ежедневно. Чтобы предотвратить поднятие пыли, на пол распыляется вода. Протираются не только полы, но и твердые поверхности, которыми пользуются пассажиры, например, откидные столики. Также очищаются мусорные урны, приводятся в порядок туалеты, пополняются запасы гигиенических средств. При необходимости с поверхностей салона удаляются несанкционированные надписи с помощью специальных средств.

Что касается влажной уборки, то в дизельных поездах она проводится не реже одного раза в четыре дня, а в электропоездах — не реже одного раза в десять дней. Влажная уборка включает очистку всех поверхностей салона вагона (с помощью пылесосов, щёток, микрофибры, моющих жидкостей и т. д.): пола, ступеней, поручней, стен, полок, окон, мест соединения вагонов и т. д., включая очистку сидений пылесосом и удаление грязи влажными средствами. Каждая влажная уборка проводится с применением дезинфицирующих средств.

Химическая очистка сидений проводится раз в шесть месяцев.

Что касается насекомых, представитель «Vivi» сообщила, что дезинсекция поездов проводится дважды в год — весной и осенью, с привлечением профессиональных дезинфекторов.

Айя Бабре добавила: «При необходимости выполняются внеплановые работы по уборке, дезинфекции или дезинсекции подвижного состава, если, например, от экипажа поезда поступает соответствующая информация».