Пассажирка в шоке: «Только что сняла клопа в новом поезде». Vivi объясняет ситуацию 3 1243

Наша Латвия
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пассажирка в шоке: «Только что сняла клопа в новом поезде». Vivi объясняет ситуацию
ФОТО: LETA

На платформе социальной сети «X» опубликована неприятная история, связанная с перевозчиком «Vivi». Во время поездки в поезде пассажирка заметила на себе клопа. Этот случай вызвал вопросы о чистоте и санитарных мерах в поездах, пишет LA.LV.

«Вот это да! Только что в новом поезде сняла с живота напившегося крови клопа! Поезда меняются, а свиньи, которые на них ездят, остаются прежними», – говорится в записи в соцсети «X».

Чтобы выяснить, как обеспечивается гигиена в поездах, портал LA.LV связался с компанией «Vivi», которая дала разъяснение о порядке уборки.

«Очистка различных поверхностей вагонов проводится регулярно — в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта поездов АО “Pasažieru vilciens” и установленным порядком уборки подвижного состава. Работы выполняются в соответствии с отраслевыми стандартами обслуживания и общепринятыми санитарными и гигиеническими требованиями», – пояснила руководитель отдела маркетинга «Vivi» Айя Бабре.

Сухая уборка — сбор бытовых отходов и мусора — проводится ежедневно. Чтобы предотвратить поднятие пыли, на пол распыляется вода. Протираются не только полы, но и твердые поверхности, которыми пользуются пассажиры, например, откидные столики. Также очищаются мусорные урны, приводятся в порядок туалеты, пополняются запасы гигиенических средств. При необходимости с поверхностей салона удаляются несанкционированные надписи с помощью специальных средств.

Что касается влажной уборки, то в дизельных поездах она проводится не реже одного раза в четыре дня, а в электропоездах — не реже одного раза в десять дней. Влажная уборка включает очистку всех поверхностей салона вагона (с помощью пылесосов, щёток, микрофибры, моющих жидкостей и т. д.): пола, ступеней, поручней, стен, полок, окон, мест соединения вагонов и т. д., включая очистку сидений пылесосом и удаление грязи влажными средствами. Каждая влажная уборка проводится с применением дезинфицирующих средств.

Химическая очистка сидений проводится раз в шесть месяцев.

Что касается насекомых, представитель «Vivi» сообщила, что дезинсекция поездов проводится дважды в год — весной и осенью, с привлечением профессиональных дезинфекторов.

Айя Бабре добавила: «При необходимости выполняются внеплановые работы по уборке, дезинфекции или дезинсекции подвижного состава, если, например, от экипажа поезда поступает соответствующая информация».

(3)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    26-го марта

    (сняла с живота напившегося крови клеща!) в этом случае он на вас уже суток трое катается. сытый клещ падает и зарывается в землю а не сидит на животе.

    15
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    26-го марта

    Нескромный вопрос , где вас до поезда носило ? ведь по сказанному это или близкий контакт ну или часа полтора от лодыжек до живота ,ведь клещ не летает и не скачет.

    16
    1
  • JV
    Jelena Vitkevica
    26-го марта

    При чем тут "свиньи"? Прошла ухоженная женщина по тропинке и пожалуйста - клещ с травы прицепился к ней на юбку или кеды. И куда он на ней приедет - неизвестно. К ней домой, в магазин или в поезд.

    32
    1
