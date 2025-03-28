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В этом году будет ремонтироваться более 600 километров государственных дорог 0

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2025
LETA
В этом году будет ремонтироваться более 600 километров государственных дорог

В этом году в Латвии работы будут идти на более чем 600 километрах государственных дорог, сообщили агентству ЛЕТА представители государственного предприятия "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Работы запланированы на 119 километрах главных дорог, 259 километрах региональных дорог и 230 километрах местных дорог.

По видам работ больше всего работ будет по восстановлению асфальтобетонного покрытия, которое будет проведено на 252 километрах государственных дорог. 157 километров дорог будут переложены, 124 километра будут покрыты одним слоем асфальтобетона, 47 километров грунтовых дорог будут покрыты двойным слоем. Еще 27 километров грунтовых дорог будут заасфальтированы.

Самыми масштабными работами в этом году, будут реконструкция Даугавпилсского шоссе (A6) от Ганчауски в Ликсненской волости до Даугавпилсской объездной дороги (A14) и Даугавпилсской объездной дороги от пересечения с Даугавпилсским шоссе до Свенте, реконструкция региональной дороги Гулбене-Балви-Виляка-граница с Россией (P35) от Литене до Балви, реконструкция виадука Лорупе перед Сигулдой (A2) и восстановление исторической Лорупской водопропускной трубы (V96).

Также в этом году запланировано обновление Видземского шоссе (A2) от Грундзале до Яунлайцене и обновление региональной дороги Тукумс - Кестерциемс - Мерсрагс - Колка (P131) от Калтене до Рои.

Председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис отмечает, что этот строительный сезон будет довольно интенсивным.

"В последние несколько лет LVC работает практически только на средства государственного бюджета, поскольку средств Европейского союза (ЕС) на реконструкцию дорог больше нет, как это было примерно до 2018 года, поэтому все чаще используются более простые и дешевые технологии", - говорит Лаздовскис.

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