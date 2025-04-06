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Каких налогов я не доплатил?! Мужчина в шоке от поездки в больницу с окровавленным ребенком 4 3433

Наша Латвия
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
Каких налогов я не доплатил?! Мужчина в шоке от поездки в больницу с окровавленным ребенком

Тысячи людей поделились публикацией молодого отца, которому пришлось пережить довольно неприятную ситуацию в Салдусе. Мужчина ставит под вопрос ситуацию и обстоятельства, в которых мы сейчас живем.

«Прежде всего, я хотел бы выразить огромную благодарность ребятам из дорожной полиции Салдуса, которые быстро отреагировали и вывезли/сопроводили нас по центру Салдуса, не останавливаясь у дверей травматологического центра Салдусской больницы, но...» — именно так начинается обнадеживающая история Мартиньша. Мужчина пытался отвезти ребенка в больницу. Но оказалось, что дверь в больницу просто закрыта!

«Вы когда-нибудь пытались с окровавленными руками выдавить все, что можно, из своей машины, чтобы как можно быстрее добраться до врачей, когда рядом с вами шестилетний ребенок с открытой черепно-мозговой травмой? Я пробовал! Потому что в больнице Салдуса в пятницу в 14:00 двери травмпункта закрыты! Хирург уже закончил работу в 12:00! Но если есть своя машина, можно поехать в Кулдигу, и там помогут. Спасибо!

По дороге возникают разные мысли — какой налог я не доплатил? Я живу в лесу? Поймет ли следующий полицейский эту ситуацию или лишит меня прав? И вообще – что это такое? Это не первый раз, когда я еду в Кулдигскую больницу с такими мыслями, ведь в Салдусском крае нет ни одной... Но этот раз был особенным, как в остросюжетном фильме!

Поэтому это публикую и надеюсь, что мой привет дойдет до нужного человека. У каждой проблемы есть имя и фамилия! Я их не знаю, но хочу сказать – СПАСИБО! Спасибо за закрытие и сокращение! Надеюсь, ВАМ никогда не придется испытать такую гамму эмоций на протяжении 60 км пути!», - говорит мужчина.

У этой истории счастливый конец, отец с ребенком добрались до врачей, время залечит шрамы. Мужчина также благодарит Кулдигскую больницу за помощь.

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#больницы # дети
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(4)
  • AB
    Anna Belova
    7-го апреля

    Вот это дно нашей страны. За что такое отношение? Я однозначно иду на выборы!

    1
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Разве в больнице не должны быть круглосуточно дежурные хирурги??? А если апендицит на последней стадии? То что ждать перетонита? Ппц. Дожили.

    26
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го апреля

    За кого голосовали, то и получили. Точка!

    133
    2
  • Д
    Дед
    6-го апреля

    Он прав, у проблемы есть имя- латышский националистический режим, которым руководят воры уже 30 лет В результате уничтоженная цивилизация, которую построили при СССР, уже 30 лет уничтожается, что выражается в уничтожении школ и больниц.

    185
    5
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