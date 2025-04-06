Каких налогов я не доплатил?! Мужчина в шоке от поездки в больницу с окровавленным ребенком

Тысячи людей поделились публикацией молодого отца, которому пришлось пережить довольно неприятную ситуацию в Салдусе. Мужчина ставит под вопрос ситуацию и обстоятельства, в которых мы сейчас живем.

«Прежде всего, я хотел бы выразить огромную благодарность ребятам из дорожной полиции Салдуса, которые быстро отреагировали и вывезли/сопроводили нас по центру Салдуса, не останавливаясь у дверей травматологического центра Салдусской больницы, но...» — именно так начинается обнадеживающая история Мартиньша. Мужчина пытался отвезти ребенка в больницу. Но оказалось, что дверь в больницу просто закрыта!

«Вы когда-нибудь пытались с окровавленными руками выдавить все, что можно, из своей машины, чтобы как можно быстрее добраться до врачей, когда рядом с вами шестилетний ребенок с открытой черепно-мозговой травмой? Я пробовал! Потому что в больнице Салдуса в пятницу в 14:00 двери травмпункта закрыты! Хирург уже закончил работу в 12:00! Но если есть своя машина, можно поехать в Кулдигу, и там помогут. Спасибо!

По дороге возникают разные мысли — какой налог я не доплатил? Я живу в лесу? Поймет ли следующий полицейский эту ситуацию или лишит меня прав? И вообще – что это такое? Это не первый раз, когда я еду в Кулдигскую больницу с такими мыслями, ведь в Салдусском крае нет ни одной... Но этот раз был особенным, как в остросюжетном фильме!

Поэтому это публикую и надеюсь, что мой привет дойдет до нужного человека. У каждой проблемы есть имя и фамилия! Я их не знаю, но хочу сказать – СПАСИБО! Спасибо за закрытие и сокращение! Надеюсь, ВАМ никогда не придется испытать такую гамму эмоций на протяжении 60 км пути!», - говорит мужчина.

У этой истории счастливый конец, отец с ребенком добрались до врачей, время залечит шрамы. Мужчина также благодарит Кулдигскую больницу за помощь.