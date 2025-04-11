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NEPLP не спит: нашел и ограничил доступ к еще пяти сайтам с пропагандой 10 1338

Наша Латвия
Дата публикации: 11.04.2025
BB.LV
NEPLP не спит: нашел и ограничил доступ к еще пяти сайтам с пропагандой
ФОТО: LETA

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ ещё к пяти интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания «Латвияс Вестнесис», пишет LETA.

В сообщении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного органа, в котором содержится информация о проверке содержания сайтов "pikabu.ru", "rtvi.com", "secretmag.ru", "www.chita.ru", "www.ogirk.ru".

Установлено, что публикуемый на этих сайтах контент противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. На этих платформах распространяется содержание, оправдывающее и поддерживающее войну России против Украины и совершённые Россией военные преступления.

Как отмечает совет, в частности, зафиксированы публикации о "специальной военной операции" в Украине в духе российской пропаганды, а также информация, направленная против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии. "Подобная информация может создать в латвийском информационном пространстве искажённое представление о происходящем в мире, негативно повлиять на сосуществование различных групп общества и создать угрозу государственной безопасности Латвии", — подчёркивает NEPLP.

Аналогичные решения об ограничении доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимал и ранее.

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#пропаганда #neplp
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(10)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го апреля

    Так сейчас и Трамп создают угрозу безопасности Латвии, по чем реальную.

    1
    0
  • З
    Злой
    11-го апреля

    Неужели эти наивные люди действительно верят в то что они что-то запрещают, как дети малые наивные

    15
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го апреля

    А наши "специалисты в журналистике" разве не знают, что RTVI - вообще-то американский продукт, и только одна редакция официально находится в России, чтобы не стать "нежелательным изданием"? Как прилетит сейчас "а-та-та" по попке, заменяющей им головы, от американских хозяев...

    27
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го апреля

    dns в настройках сетевого соединения поменяйте на какой нибудь общественный, типа гугловского и не надо будет никаких впнов.

    25
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го апреля

    Вот не знали то, надо зайти почитать. Способов разблокировать миллион и всё бесплатно.

    26
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го апреля

    в России тоже такой дрочкой занимаются)) блочат все подряд. валятся и банковские приложения, куча разных сайтов, сервисов. плюс это жестко блочат спам звонки, система довольно крутая

    9
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го апреля

    Там другая технология блокировки.

    3
    0
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    11-го апреля

    Вот она, самая бесполезная работа на свете, за которую ещё и платят деньги. Уже даже в Edge есть встроенный VPN. А эти всё блокируют и блокируют. Зато зарплата капает:)

    25
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го апреля

    эй, хуторяне! почему нет в черном списке латв СМИ? где пропаганда хохло новостей с военных полей? а?

    27
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го апреля

    Хуторская самодрочка какая-то. VPN в помощь. запреты идут в Опу

    31
    0
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