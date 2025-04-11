NEPLP не спит: нашел и ограничил доступ к еще пяти сайтам с пропагандой

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ ещё к пяти интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания «Латвияс Вестнесис», пишет LETA.

В сообщении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного органа, в котором содержится информация о проверке содержания сайтов "pikabu.ru", "rtvi.com", "secretmag.ru", "www.chita.ru", "www.ogirk.ru".

Установлено, что публикуемый на этих сайтах контент противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. На этих платформах распространяется содержание, оправдывающее и поддерживающее войну России против Украины и совершённые Россией военные преступления.

Как отмечает совет, в частности, зафиксированы публикации о "специальной военной операции" в Украине в духе российской пропаганды, а также информация, направленная против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии. "Подобная информация может создать в латвийском информационном пространстве искажённое представление о происходящем в мире, негативно повлиять на сосуществование различных групп общества и создать угрозу государственной безопасности Латвии", — подчёркивает NEPLP.

Аналогичные решения об ограничении доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимал и ранее.