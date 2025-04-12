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Счетчики воды подорожают на 25%: Минэкономики готовит революцию в водоснабжении и канализации 2 3121

Наша Латвия
Дата публикации: 12.04.2025
BB.LV
Счетчики воды подорожают на 25%: Минэкономики готовит революцию в водоснабжении и канализации
ФОТО: LETA

Чтобы жителям многоквартирных домов не приходилось менять счетчики расхода воды раз в четыре года, в дальнейшем новые одноразовые счетчики могли бы служить не менее десяти лет — такие изменения в регулировании предложило Министерство экономики.

Специалисты отрасли инициативу оценивают как поспешную. Несмотря на то, что Минэкономики обещает жителям экономию денег, отраслевые специалисты прогнозируют обратное.

Дата вступления изменений в силу, записанная в проекте поправок, 1 мая. Это уже через три недели, но документ не добрался даже до утверждения в Кабинете министров.

А ведь еще сравнительно недавно правительством были приняты другие правила, которые в будущем требуют обязательной установки дистанционно считываемых счетчиков горячей воды.

Минэкономики решило отказаться от повторного использования этого оборудования, как происходит сейчас. Впредь каждые десять лет, если производитель не указал другой срок использования, счетчики будет необходимо заменить на новые.

На сколько же подорожают счетчики для населения? Портал bb.lv обзвонил специализированные фирмы и выяснил, что разница не столь разорительная.

Если бывший в употреблении прибор с установкой стоит 20 евро, то новенький — 25 евро. Соответственно два счетчика обойдутся в 50 евро вместо 40. Ну а если стояка два — считайте сами.

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#счетчики
Автор - Павел Кириллов
Павел Кириллов
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(2)
  • AK
    Anton Kvaskov
    12-го апреля

    Вот реально,правители облапошивают местных,выборы поттасованы,да и даже выбирать некого,все на одну рожу.Власть коррумпирована,бюрократия страшная,русофобия приветствуется,ценики на все повышают, народ нищает....Моя Любимая ЛАТВИЯ,что с тобой сделали эти черти в пиджаках ???Мы погибаем. :-(((((

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  • JB
    Janis Berzin
    12-го апреля

    "Минэкономики обещает жителям экономию денег" - сэкономят на жителях государство, домоуправы, поставщики воды, продавцы счётчиков, получат дополнительные прибыли. А глупые жители как всегда будут платить больше за умные счётчики.

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