Счетчики воды подорожают на 25%: Минэкономики готовит революцию в водоснабжении и канализации

Чтобы жителям многоквартирных домов не приходилось менять счетчики расхода воды раз в четыре года, в дальнейшем новые одноразовые счетчики могли бы служить не менее десяти лет — такие изменения в регулировании предложило Министерство экономики.

Специалисты отрасли инициативу оценивают как поспешную. Несмотря на то, что Минэкономики обещает жителям экономию денег, отраслевые специалисты прогнозируют обратное.

Дата вступления изменений в силу, записанная в проекте поправок, 1 мая. Это уже через три недели, но документ не добрался даже до утверждения в Кабинете министров.

А ведь еще сравнительно недавно правительством были приняты другие правила, которые в будущем требуют обязательной установки дистанционно считываемых счетчиков горячей воды.

Минэкономики решило отказаться от повторного использования этого оборудования, как происходит сейчас. Впредь каждые десять лет, если производитель не указал другой срок использования, счетчики будет необходимо заменить на новые.

На сколько же подорожают счетчики для населения? Портал bb.lv обзвонил специализированные фирмы и выяснил, что разница не столь разорительная.

Если бывший в употреблении прибор с установкой стоит 20 евро, то новенький — 25 евро. Соответственно два счетчика обойдутся в 50 евро вместо 40. Ну а если стояка два — считайте сами.