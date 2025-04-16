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Куда вкладывает деньги президент Ринкевич? 3 954

Наша Латвия
Дата публикации: 16.04.2025
LETA
Куда вкладывает деньги президент Ринкевич?
ФОТО: president.lv

Президент Эдгар Ринкевич в прошлом году приобрел сберегательные облигации на сумму 200 000 евро, говорится в его декларации о доходах за 2024 год.

Безналичные сбережения президента увеличились до 179 144 евро, что на 84 803 евро больше, чем в 2023 году (94 341 евро).

148 924 евро из этой суммы хранились на счете в "Swedbank", 1103 евро - в "Revolut". Еще 4213 евро составляли накопления в латвийском филиале "Swedbank Life Insurance SE", 24 902 евро - в "Swedbank atklātajs pensiju fonds".

В виде зарплаты в канцелярии президента Ринкевич в прошлом году получил 103 262 евро. 209 евро составили проценты от "Swedbank", 12 288 евро - проценты от Госказны. Также президент получили компенсацию в латвийском филиале "Compensa Vienna Insurance Group" на сумму 298 евро.

В декларации Ринкевич указал, что ему принадлежат две квартиры в Риге и Юрмале, а также облигации на сумму 300 000 евро.

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#эдгар ринкевич #сбережения
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(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го апреля

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  • Мп
    Мимо проходил
    Алексей Зиновьев
    16-го апреля

    Добрый совет президенту прокатиться в отпуск? :)

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  • JB
    Janis Berzin
    16-го апреля

    Высокопоставленная обслуга правящего класса получает большую зарплату. Голубой презик с зарплатой больше 100 тысяч в год и владеющий активами на сумму больше полмиллиона будет радеть и заботится о простых трудящихся?

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