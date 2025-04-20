В Латвии собираются повысить счета за газ: когда и насколько

В связи с ростом цен на природный газ, ростом инфляции и расходов на рабочую силу АS Gaso подготовило новый проект тарифов на распределение природного газа, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis. Если в переводе с канцелярского на общечеловеческий язык и коротко – повышаются цены на газ.

Сколько составит прибавка

Gaso представило новый тариф в Комиссию по регулированию коммунальных услуг (Регулятор).

И поясняет: изменение тарифа связано со значительным ростом цен на природный газ, с ростом инфляции и расходов на рабочую силу. Плюс за последнее время существенно сократился объем природного газа, который получают латвийские пользователи (он, как известно, становится меньше), а это значительно влияет на результаты деятельности Gaso (то есть доходы).

В новом проекте Gaso «регулятивный период» будет установлен на грядущие три года. То есть цены «за распределение» будут поднимать постепенно. Однако новый тариф может вступить в силу уже с 1 января 2026 года.

В новом проекте сохраняются семь групп переменного тарифа и меняющийся тариф применяется с учетом годового объема потребления конкретного объекта.

При этом фиксированная часть тарифов, фактически «абонентская плата» за потребление газа, в зависимости от потребления, вырастет в пределах 10,5% – 29,9%.

Однако в переменной части тарифа предлагается снижение тарифа в зависимости от потребления: от 0,1% до 15,7%.

Бытовых пользователей будут контролировать тщательнее

В новом тарифном проекте создана новая категория фиксированной платы.

Начиная с 2026 года фиксированная категория тарифов с небольшой нагрузкой от 0 до 6 кубометров будет разделена на две фиксированные категории – до 4 кубометров и от 4,1 до 6 кубометров.

В Gaso считают, что такой подход позволит «более точно распределить объем косвенных расходов между бытовыми пользователями, использующими природный газ для отопления, и пользователями, использующими природный газ для приготовления пищи».

О сезонных пользователях

В новом тарифном проекте также предусмотрен специальный тариф для сезонных пользователей, к примеру, для тех, кто использует газ только летом. Такой тариф необходим для того, чтобы уменьшить несоразмерный рост платежа за распределение природного газа тем пользователям, у которых потребление природного газа с мая по ноябрь составляет более 85% от годового объема потребления объекта, а в другие месяцы не превышает 15% от годового потребления.

Gaso поясняет: в последние годы наблюдалось регулярное изменение тарифов для сезонных пользователей, поэтому в новом проекте будут установлены два сезонных тарифа – «с целью снижения необходимости для пользователей манипулировать потреблением природного газа и повышения прогнозируемости расходов, связанных с услугой системы распределения природного газа».

Тариф для таких пользователей вырастет в пределах 2,4% – 10,1%.

А на самом деле

Выглядит так, что новая реформа тарифов призвана обезопасить «результаты деятельности» (то есть доходы) Gaso от уменьшения потребления газа латвийцами, размеров их пенсий, желания сэкономить, вымирания потребителей и других проблем страны.

Добавим, что Gaso является ЕДИНСТВЕННЫМ оператором системы «распределения природного газа в Латвии». И это уже отнюдь не первый рост счетов за газ за последнее время.