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В Латвии собираются повысить счета за газ: когда и насколько 17 4226

Наша Латвия
Дата публикации: 20.04.2025
BB.LV
В Латвии собираются повысить счета за газ: когда и насколько
ФОТО: depositphotos

В связи с ростом цен на природный газ, ростом инфляции и расходов на рабочую силу АS Gaso подготовило новый проект тарифов на распределение природного газа, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis. Если в переводе с канцелярского на общечеловеческий язык и коротко – повышаются цены на газ.

Сколько составит прибавка

Gaso представило новый тариф в Комиссию по регулированию коммунальных услуг (Регулятор).

И поясняет: изменение тарифа связано со значительным ростом цен на природный газ, с ростом инфляции и расходов на рабочую силу. Плюс за последнее время существенно сократился объем природного газа, который получают латвийские пользователи (он, как известно, становится меньше), а это значительно влияет на результаты деятельности Gaso (то есть доходы).

В новом проекте Gaso «регулятивный период» будет установлен на грядущие три года. То есть цены «за распределение» будут поднимать постепенно. Однако новый тариф может вступить в силу уже с 1 января 2026 года.

В новом проекте сохраняются семь групп переменного тарифа и меняющийся тариф применяется с учетом годового объема потребления конкретного объекта.

При этом фиксированная часть тарифов, фактически «абонентская плата» за потребление газа, в зависимости от потребления, вырастет в пределах 10,5% – 29,9%.

Однако в переменной части тарифа предлагается снижение тарифа в зависимости от потребления: от 0,1% до 15,7%.

Бытовых пользователей будут контролировать тщательнее

В новом тарифном проекте создана новая категория фиксированной платы.

Начиная с 2026 года фиксированная категория тарифов с небольшой нагрузкой от 0 до 6 кубометров будет разделена на две фиксированные категории – до 4 кубометров и от 4,1 до 6 кубометров.

В Gaso считают, что такой подход позволит «более точно распределить объем косвенных расходов между бытовыми пользователями, использующими природный газ для отопления, и пользователями, использующими природный газ для приготовления пищи».

О сезонных пользователях

В новом тарифном проекте также предусмотрен специальный тариф для сезонных пользователей, к примеру, для тех, кто использует газ только летом. Такой тариф необходим для того, чтобы уменьшить несоразмерный рост платежа за распределение природного газа тем пользователям, у которых потребление природного газа с мая по ноябрь составляет более 85% от годового объема потребления объекта, а в другие месяцы не превышает 15% от годового потребления.

Gaso поясняет: в последние годы наблюдалось регулярное изменение тарифов для сезонных пользователей, поэтому в новом проекте будут установлены два сезонных тарифа – «с целью снижения необходимости для пользователей манипулировать потреблением природного газа и повышения прогнозируемости расходов, связанных с услугой системы распределения природного газа».

Тариф для таких пользователей вырастет в пределах 2,4% – 10,1%.

А на самом деле

Выглядит так, что новая реформа тарифов призвана обезопасить «результаты деятельности» (то есть доходы) Gaso от уменьшения потребления газа латвийцами, размеров их пенсий, желания сэкономить, вымирания потребителей и других проблем страны.

Добавим, что Gaso является ЕДИНСТВЕННЫМ оператором системы «распределения природного газа в Латвии». И это уже отнюдь не первый рост счетов за газ за последнее время.

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#газ # тарифы
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Антон Городницкий
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(17)
  • Мп
    Мимо проходил
    Имя не указано
    21-го апреля

    Изображая здесь из себя облезлого бабуина, не удивляйтесь, если завтра за вашей прыщавой за д ницей придёт даже латвийская Полиция Безопасности - все ваши ужимки и прыжки идеально подходят под статью о разжигании межнациональной розни.

    16
    4
  • Д
    Дед
    Имя не указано
    21-го апреля

    Клоун ты!

    28
    2
  • Д
    Дед
    Имя не указано
    21-го апреля

    Засунь свою фашистскую преамбулу в ..опу. Выполняй латышский закон о госязыке, который требует использование госязыка только при официальных мероприятиях, во всех остальных случаях, на усмотрение аудитории. Ты здесь на территории 40% жителей Латвии и свои правила засунь вместе с преамбулой!

    38
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Имя не указано
    21-го апреля

    Неуважаемый Аустрис! Когда я захожу на LA.lv, я пишу на латышском. Когда заходите сюда, или пишите ра руссмком, или идите на пешую эротическую прогулку. Координаты города с нужнам названием найдёте в Гугле.

    28
    2
  • Д
    Дед
    Имя не указано
    21-го апреля

    Неужели, под шорами нацизма не видно, что Вас обворовывают. Что Вы покупаете тот же русский газ и нефть, только дав заработать американцам. Конечно, Янис Берзинь прав, и электричество тоже подорожает и даже щепа и гранулы, потому как спрос будет больше и переработка , тоже подорожает.

    68
    3
  • ME
    Marx Engels
    21-го апреля

    У меня вот, в результате моего потребления, счёт станет меньше. Вы с заголовком точно ничего не перепутали?

    7
    3
  • JB
    Janis Berzin
    Имя не указано
    21-го апреля

    Газ используется также для производства электричества. Так что готовь кошелёк тоже, гений.

    57
    4
  • ME
    Marx Engels
    Имя не указано
    21-го апреля

    Jānis Bērziņš, 23% только на газу. Учи матчасть.

    10
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го апреля

    Да чтобы вы подавились твари!!!

    72
    4
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