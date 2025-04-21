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В долине Даугавы строят завод по переработке щепы — местные жители в шоке 8 2340

Наша Латвия
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
В долине Даугавы строят завод по переработке щепы — местные жители в шоке
ФОТО: LETA

Илзе, жительница Селии в Аугшдаугавском крае и хозяйка конного двора, активно участвует в деятельности общества «Daugavas loki» (Излучины Даугавы), помогая сохранять и ухаживать за уникальным ландшафтом долины Даугавы. Сейчас вся эта территория оказалась под угрозой, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Природный парк «Излучины Даугавы» площадью почти 13 000 гектаров входит в состав охраняемой территории «Natura 2000» и считается особо охраняемым природным ландшафтом Верхней Даугавы. Именно здесь, в деревне Вецпилс в Латгале, запланирована перестройка бывшего сарая в цех по переработке древесины.

Жители активно выражают протест против строительства. Кроме того, перед реализацией проекта, по их словам, не проводились общественные обсуждения — ни со стороны предпринимателя, ни со стороны самоуправления.

«Индивидуальные правила использования и охраны этой особо охраняемой природной территории допускают строительство различных объектов в природном парке, при условии тщательной оценки каждого проекта и его воздействия на природные ценности в строительной зоне. На месте будущего цеха не обнаружено ни редких видов, ни охраняемых биотопов», - отмечает Служба охраны природы.

Также служба подчёркивает, что строительство ведётся на заброшенной, деградированной и заросшей территории. Тем не менее, вопрос соответствия строительного проекта окружающему ландшафту остаётся в компетенции самоуправления.

Связаться с председателем думы Аугшдаугавского края не удалось — специалист по общественным отношениям Гунтис Каминскис пояснил: «Пока всё ещё окончательно не улажено, поэтому председатель комментировать не будет».

В то же время, исполнительный директор Петерис Дзалбе, отвечая на вопрос, идёт ли на объекте самовольное строительство, заявил, что решение строительной комиссии ещё ожидается.

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(8)
  • Д
    Дед
    21-го апреля

    Да, нормально! Латыши распилят все кусты, какие растут на территории дзимтени. При оккупантах, даже лесозаготовки в лесах не велись, только санитарка. Вот и осталось от СССР, то, что допиливают патриоты.

    40
    3
  • З
    Злой
    21-го апреля

    Топить газом даже дешевле чем щекой, экологичней и проще, котельная на газе имеет в 20 раз меньше габаритный размер, только полный даун делает щеповые котельные там где есть магистраль природного газа!

    36
    7
  • З
    Злой
    Злой
    21-го апреля

    Перестал покупать латвийский товар, чтобы Аустрисам и их пособникам моих денег не было!

    6
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го апреля

    Какой шок? У местных алкашей должно быть безудержное счастье - новые рабочие места в старом сарае намечаются. Радоваться надо!

    25
    8
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