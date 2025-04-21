В долине Даугавы строят завод по переработке щепы — местные жители в шоке

Илзе, жительница Селии в Аугшдаугавском крае и хозяйка конного двора, активно участвует в деятельности общества «Daugavas loki» (Излучины Даугавы), помогая сохранять и ухаживать за уникальным ландшафтом долины Даугавы. Сейчас вся эта территория оказалась под угрозой, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Природный парк «Излучины Даугавы» площадью почти 13 000 гектаров входит в состав охраняемой территории «Natura 2000» и считается особо охраняемым природным ландшафтом Верхней Даугавы. Именно здесь, в деревне Вецпилс в Латгале, запланирована перестройка бывшего сарая в цех по переработке древесины.

Жители активно выражают протест против строительства. Кроме того, перед реализацией проекта, по их словам, не проводились общественные обсуждения — ни со стороны предпринимателя, ни со стороны самоуправления.

«Индивидуальные правила использования и охраны этой особо охраняемой природной территории допускают строительство различных объектов в природном парке, при условии тщательной оценки каждого проекта и его воздействия на природные ценности в строительной зоне. На месте будущего цеха не обнаружено ни редких видов, ни охраняемых биотопов», - отмечает Служба охраны природы.

Также служба подчёркивает, что строительство ведётся на заброшенной, деградированной и заросшей территории. Тем не менее, вопрос соответствия строительного проекта окружающему ландшафту остаётся в компетенции самоуправления.

Связаться с председателем думы Аугшдаугавского края не удалось — специалист по общественным отношениям Гунтис Каминскис пояснил: «Пока всё ещё окончательно не улажено, поэтому председатель комментировать не будет».

В то же время, исполнительный директор Петерис Дзалбе, отвечая на вопрос, идёт ли на объекте самовольное строительство, заявил, что решение строительной комиссии ещё ожидается.