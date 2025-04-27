Вьетнамка открыла в Риге магазин: «Когда мы переехали, мы не могли ничего есть, я даже не могла найти соевый соус»

Ким Нан Хо родом из Вьетнама, в Латвии она живет уже шесть лет. Сначала работала в найме, а затем открыла вместе с мужем в Риге несколько магазинов азиатских продуктов, пишет Current time. Женщина рассказывает, что идея пришла ей в голову из-за того, что, когда семья переехала, она не могла найти в Латвии привычной еды, начиная с соевого соуса.

Но хотя изначально Ким рассчитывала, что ее покупателями будут иностранцы, сегодня 80% ее клиентов — местные жители.

Ким рассказывает, что ее детство было благополучным. Ее родители потомственные фармацевты, у них своя аптека. Дочь они во всем поддерживают, даже когда она вместе с мужем и маленьким сыном решили переехать на другой конец света. В Латвию Ким пригласили работать в частной онкоклинике, быть посредником между Вьетнамом и Латвией. Женщина честно говорит, что тогда о небольшой стране Балтийского региона она не знала ничего.

"В то время мой муж был директором компании во Вьетнаме, у меня тоже была стабильная работа. У нас не было никаких причин переезжать в другую страну, да даже просто менять свою жизнь. Но в одну ночь мы решили: ладно, отправимся на поиски приключений, — рассказывает Ким. — Самое большое влияние на наш переезд оказал мой сын. Я вижу, что он похож на меня, он, как и я, отличается от людей, живущих во Вьетнаме. Поэтому я решила дать ему возможность расти в новой среде, получить образование в Европе".

В онкоклинике Ким проработала недолго: началась эпидемия ковида, и медучреждение закрылось. Без работы в Латвии Ким рисковала потерять вид на жительство. И тогда муж предложил ей пойти учиться в Латвийский университет, на программу "Международный бизнес". Там на курсе Ким была единственной студенткой из Вьетнама. Когда женщина получила степень магистра, у нее появилась идея открыть свой бизнес.

"Во время моего исследования рынка, я обнаружила, что в Латвии есть много азиатских сообществ, которые испытывают проблемы с едой: они не могут найти нужные ингредиенты, правильные приправы, вкусы. Когда мы переехали, я тоже не могла найти в Латвии соевый соус: здесь у него вкус совершенно другой, — рассказывает Ким. — Мы просто не могли ничего есть, я сбросила 10 кг за год жизни в Латвии!"

Бизнес семья смогла открыть без кредитов. Начинали с небольшой суммы, всего 20 тысяч евро, и постепенно расширялись. Ким говорит, что в своих бизнес-планах она делала ставку на живущих в Риге иностранцев, но в жизни 80% покупателей ее магазина — латвийцы, которые хотят попробовать необычную еду. Поэтому слоган ее магазина — "Азиатский сосед, который делает Азию для вас ближе".

В магазине Ким много рамэна, лапши быстрого приготовления из разных стран, разных вкусов, видов и размеров: из Кореи, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Китая. Тут же стоят аппараты самообслуживания с кипятком, которые Ким подсмотрела в Корее: и их помощью можно заварить понравившийся рамэн и здесь же на месте его съесть.

Рядом снэки и сладости, например, японский десерт мочи. "Вот, эти крекеры — это вкус моего детства, — показывает Ким. У него вкус одновременно сладкий и соленый, они объединены вместе!"

И, конечно, чай.

"Покупатели здесь (в Латвии) обычно пьют кофе. Нo в Азии мы пьем чай", — подчеркивает Ким.

Она рассказывает, что когда семья переезжала, их сыну было четыре года, сейчас ему уже десять лет. Уже в Латвии у пары родилась дочка. Дети Ким учатся на латышском, и, по словам матери, проблем с языком у них нет. Сама Ким признается, что латышским владеет не очень хорошо, но посещает языковые курсы.

"Учителя нам очень помогают и действительно поддерживают нас в учебе, многие говорят по-русски и учат нас латышскому через русский или английский язык. Потому что нет никого, кто бы учил латышскому на вьетнамском", — замечает она.

Ким говорит, что негативного отношения со стороны местных жителей их семья не чувствует.

"Однажды мой сын пришел из школы домой и говорит мне: я, что, мальчик из Азии? Потому что моя кожа другая. Что я, не такой, как мои друзья? — рассказывает мать. — А я ему говорю: все правильно. Ты не такой, как другие люди в Латвии. Но почему ты должен быть таким же?! Ты — другой. И это хорошо!"

"Меня спрашивают, не из Китая ли я? Нет, я не из Китая. Но это не расизм для меня", — замечает Ким.

Ким говорит, что некоторые люди думают, что Латвия маленькая и бедная страна. Но она видит в ней потенциал. Но на вопрос, собираются ли она и ее семья остаться тут на всю жизнь, честно говорит, что не уверена. Ее семья, говорит Ким, живет "здесь и сейчас", и они счастливы в моменте.

"Мое имя на вьетнамском означает цветок. Его используют в медицине, он снимает воспаление. Но растет на скалах, в суровой среде, — рассказывает Ким. — Мои родители сказали мне: оказавшись в новом месте, встретившись с непростой ситуацией, ты должна через это пройти. Потому что ты должна помнить свое имя: цветок, который живет в суровой среде".