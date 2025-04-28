Минздрав уверяет, что аптеках снизились цены. Больные латвийцы считают иначе

C 1 января сего года в Латвии началась своеобразная аптечная революция – ценники на лекарства стали меняться с калейдоскопической быстротой, а вдобавок к стоимости медикаментов покупателям стали приплюсовывать мистические «услуги фармацевта».

Что все это было и до каких пор будет продолжаться, обсуждали недавно на Комиссии Сейма по запросам, призванной решать самые нестандартные проблемы в жизни государства.

«Новая платная услуга»

Так невозмутимо охарактеризовал деятельность фармацевтов в своем письме оппозиционным депутатам, инициировавшим запрос, министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое Единство»).

В последние недели он как-то исчез из общественного пространства, где месяцами красовался как герой дня. Видимо, осознал, что его многотрудные усилия на лекарственной ниве дали сбой и он только ухудшает и без того неважный имидж правительства партайгеноссе Эвики Силини. Так что ливанскому «легионеру» дали указание – не отсвечивать...

Но вот что же все-таки «нового» дает фармацевт за те самые 0,75 евро, которые уплачивает покупатель при приобретении каждой упаковки лекарств? Тайна сия велика есть.

Используя возможность, господин министр обосновал свою лекарственную реформу, мол, не сам он ее выдумал: «Решение пересмотреть модель лекарственных наценок и направить поправки в нормативные акты (...) министерство приняло, учитывая большую критику общества по поводу самых дорогих лекарств в Балтии, а также замечания Совета по конкуренции, Всемирного банка и Всемирной организации здоровья, как уменьшить расходы жителей на лекарства. Меняя систему лекарственных наценок (...) соблюдая интересы пациентов, министерство создало модель, чтобы она для отрасли была проще, прозрачнее и более долгосрочной...» Одновременно Минздрав посчитал нужным «укрепить роль фармацевтов в здравоохранении».

Хосам Абу Мери считает, что в результате лекарственной реформы удалось достичь:

пересмотра условий компенсации лекарств, включенных в список компенсируемых медикаментов;

дополнения списка новыми эффективными лекарствами при необходимой диагностике и соблюдении критериев;

обеспечении цен, не превышающих аналогичные в Литве и Эстонии.

Порог компенсации лекарств был повышен с 50 до 75%, тем самым, утверждает медицинское ведомство, расходы более чем 200 тысяч жителей на аптечную продукцию – снизились. Максимальный размер стоимости компенсируемых медикаментов также удвоился и составил 30 000 евро в год.

Более того, в рамках «индивидуальной компенсации в особых случаях», пациенты с редкими болезнями могут получать даже до 1 000 000 евро в рамках «особого бюджета». Но фокус-то в том, что теперь всякий и каждый обязан платить фактический налог в 0,75 евро за пачку или баночку!

«Фиксируемые и ясно понятные наценки для оптовой торговли и аптек»

Минздрав утверждает, что «средний выигрыш расходов пациента за уменьшение» мог бы составить 15–20%. Отдельной заслугой ставится получение дополнительного бюджета в 21,6 миллиона евро на компенсируемые медикаменты, несмотря на «напряженное создание бюджета» (как говорится, все для фронта, все для победы).

Так или иначе, все случившееся в последнее время с медикаментами в Латвии станет более-менее ясным только к 1 февраля 2026 года, когда Минздрав подготовит Информационное сообщение для правительства. А пока – будем жить во время революционных реформ... «Министерство также сообщало, что очень тщательно отслеживается влияние введения новой лекарственной наценки, в том числе влияние платной услуги фармацевтического ухода».

Ну а потом Хосам Абу Мери все-таки вынужден констатировать очевидное: «Согласны, что лекарства с ценой до 3 евро немного подорожали, но это подорожание возмещают выигрыши при приобретении дорогих лекарств. Данные указывают, что только 10% используют лекарства только до 3 евро. Прочая часть пациентов – около 90% – использует лекарства также свыше 3 евро, и для этих пациентов расходы на приобретение дорогих некомпенсируемых лекарств могли бы уменьшиться».

Минздрав утверждает, что на 21 марта 2025 года по сравнению с прошлым годом понизились цены на 3112 видов лекарств, а повысились – на 631.

А вот как, по мнению медицинского начальства, это получилось в деньгах: вместе с наценкой и НДС у 74% жителей средняя экономия составила 12,99 евро, а у 25% жителей убытки – 1,19 евро. Всего же отоварил рецепты 491 641 покупатель.

Хосам Абу Мери в письме депутатам также подчеркивает, что плата за услугу фармацевта вводилась «как уравновешивающий механизм для устойчивости работы аптеки». «Чтобы обеспечить долгосрочность индивидуальных аптек сельского региона, предусматривалась большая плата аптекам или филиалам аптек, которые единственные в населенных пунктах», – подчеркивалось в документе за № 01-11/1/1780 от 7 апреля 2025 года.

Однако есть и еще хорошие новости: «Оценивая данные о влиянии реформы за три первых месяца, обсудили идеи уменьшить воздействие платы фармацевту на расходы пациентов, особенно в отношении менее защищенных групп жителей». Как – увы, пока не решили.

Директор Фармацевтического департамента Инесе Каупере подчеркнула, что денюжку фармацевтам жалеть не стоит, ибо они проводят и «некоторые профилактические мероприятия». Все во имя здоровья населения! Особенно на селе – там без доплат фармацевтам не обойтись. Однако у Минздрава нет данных о том, чтобы зарплаты в аптеках повысились – ведь это частный сектор...

А как на самом деле?

В ходе независимого (не оплаченного государством) опроса портала bb.lv свое мнение высказали более 1,5 тысяч респондентов. Они ответили на вопрос: «Что происходит с ценами в аптеках?».

Так вот, лишь 1 (!) процент опрошенных отметил, что цены снизились (наверное, это голосовали чиновники из Минздрава).

2 процента - считают, что цены не изменились.

14 процентов – счастливчики, они не покупают лекарства и не знают, что происходит с ценами.

И, наконец, убедительное большинство – 83 процента – констатировали, что цены в аптеках Латвии выросли.