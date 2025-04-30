На берегах Даугавы ловят рыбаков, которые ловят рыбу

Во вторник, 29 апреля, инспекторы Государственной службы охраны природы (ГСОП) у Стабурага на реке Даугава задержали двух человек, которые незаконно ловили рыбу с помощью сети, сообщили в ГСОП.

У задержанных в улове было 47 килограммов лещей. По данному факту начаты два административных производства, а рыболовные снасти изъяты.

В тот же день, проезжая по Даугавпилсскому шоссе у моста через реку Персес, инспекторы заметили двух подозрительных человек. Приблизившись, представители рыбохраны обнаружили, что началась установка рыболовной сети в реку. Хотя в этом случае рыба еще не была выловлена, также были начаты два административных дела.

За данное правонарушение может быть назначен штраф до 700 евро, а также может быть потребовано возмещение ущерба, нанесенного рыбным ресурсам вследствие незаконной добычи рыбы.

ГСОП обращает внимание, что в мае продолжают действовать отдельные ограничения на рыбалку, касающиеся определённых видов рыб, снастей и водоёмов по всей Латвии.

До 15 мая запрещено оставлять в улове жереха, а до 31 мая — судака. Также до 31 мая по всей Латвии запрещена ловля рыбы с помощью рыболовных морд, а до 15 июня — любая ловля рыбы с использованием сетей.

С 1 по 31 мая введены запреты на рыбалку в отдельных участках рек и озёр: по всей длине реки Буллупе, в Даугаве от устья в Рижский залив на участке длиной шесть километров вверх по течению до бывшей ЛЭП на территории Риги, по всей длине Лоцманского канала и Саркандауговы.

Также запрещено рыбачить в реке Айвексте от устья новой русла реки Весета вверх по течению до плотины ГЭС Айвексте.

Сохраняется запрет на вход в озеро Папе на лодке с 15 марта по 1 июня, что автоматически исключает рыбалку с лодки.

До 31 мая продолжает действовать запрет на рыбалку в отдельных участках реки Лиелупе и её бассейна.

В этом году ловля трески в прибрежных водах Балтийского моря как рыбалкой, так и подводной охотой запрещена. Случайно пойманная треска должна быть отпущена обратно в море, а при подводной охоте она не может быть объектом добычи.

Что касается лосося, в соответствии с требованиями Европейского Союза, в этом году при рыбалке в Балтийском море разрешено оставить в улове только одного лосося, выпущенного из рыбоводного хозяйства и с обрезанным жировым плавником.

За нарушение правил рыбалки, ловли раков или подводной охоты, а также лицензионной рыбалки может быть наложен штраф от 15 до 350 евро.