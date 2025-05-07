Родильное отделение в Мадонской больнице закрылось на две недели, известие об этом встревожило местных жителей. Причина — нехватка специалистов по родовспоможению, сообщает Латвийское телевидение.

Сами родили, а другим?

Выяснилось, что временное закрытие связано с отсутствием части медперсонала: некоторые врачи сейчас сами находятся в отпусках по уходу за детьми, другие не могут выйти на работу по еще ряду причин. Администрация больницы уверяет, что активно ищет возможности привлечь молодых специалистов. С понедельника 12 мая обещано возобновить работу родильного отделения.

«В Мадонской больнице родильное и гинекологическое отделения временно закрыты из-за нехватки дежурного персонала. У нас это с 29 апреля, и планировалось до 11 мая. Нужно обеспечить круглосуточное присутствие высококвалифицированных сертифицированных специалистов, чтобы молодые мамочки могли рожать в безопасных условиях. И чтобы персонала полностью хватало, требуется довольно большое количество дежурного персонала», пояснил медицинский директор Мадонской больницы, анестезиолог-реаниматолог Янис Лабуцис.

Число врачей-специалистов в этих отделениях сокращается, и становится затруднительным составить график дежурств:

«Это связано именно с отпусками по уходу за детьми у самих врачей и с больничным листом одной из врачей».

Если какой-то врач не может взять плановые дежурства — их нужно взять на себя его коллегам, и это, к сожалению, возможно лишь за счет сверхурочной работы.

«За счет переработок. И мы, врачи, гинекологи и друге специалисты, тоже ведь всего лишь люди», — говорит Лабуцис.

Ближайшая к Мадоне больница с родильным отделением — Екабпилсская, до нее 65 километров. Роженицам могут оказать помощь также в Гулбене, Резекне, Прейли и Валмиере, сообщил Лабуцис.

В прошлом году в Мадонской больнице появилось на свет 257 детей. Из года в год рождаемость падает: с начала этого года акушерки здесь приняли 67 новорожденных.