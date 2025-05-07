У мемориала в Саласпилсе продет поминальная служба по всем жертвам нацизма и всем тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Место для поминальной службы выбрано символично.

Мемориал в Саласпилсе находится на месте бывшего нацистского концлагеря и посвящен всем жертвам нацизма. Под траурными плитами комплекса находится земля, собранная из 23 подобных концлагерей, действовавших на территории Латвии в годы немецкой оккупации.

Поминальная служба начнется в 19.00 в четверг, 8 мая, у входа в мемориал в Саласпилсе. На неё приглашаются представители всех религий и конфессий: все жители Латвии, кому небезразлична память невинных жертв Второй мировой войны, чтобы почтить память всех павших героев, всех заключенных, всех убитых и всех замученных в концлагерях. Всех тех, без чьей великой жертвы не было бы победы над нацизмом и современный мир мог приобрести совершенно иной облик.

Официально день победы над нацизмом и памяти жертв Второй мировой войны в Латвии, как и во всей Европе, отмечается 8 мая. Как известно, 8 мая в 22:43 была подписана окончательная капитуляция Третьего Рейха. Со стороны Советского союза ее подписал маршал Григорий Жуков, а с немецкой генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель и представители люфтваффе и кригсмарине. Поставили свои подписи под документом и представители США, Великобритании и Франции. После чего уже с первых минут 9 мая было объявлено прекращение огня и в Европе на долгие годы воцарился мир.