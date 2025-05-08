Депутаты Сейма сегодня поддержали в первом чтении поправки к закону об образовании, предусматривающие отмену преподавания русского языка как второго иностранного в средней школе.

Поправки рассматриваются в срочном порядке. Поправками предусмотрено установить, что ученики, зачисленные в 2024/2025 и 2025/2026 учебном году на программу общего среднего, среднего профессионального или профессионального образования, могут отказаться от изучения русского языка, если учебное заведение предлагает другой иностранный язык.

Кроме того, поправками предусмотрено установить, что учредитель образовательного учреждения в сотрудничестве с образовательным учреждением должен обеспечить возможность изучения другого иностранного языка к 1 сентября 2025 года.

Поправки необходимы для обеспечения полного перехода на преподавание официальных языков Евросоюза в системе образования, сказано в аннотации к законопроекту.