Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депутаты поддержали отмену преподавания русского как второго иностранного 3 864

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Депутаты поддержали отмену преподавания русского как второго иностранного
ФОТО: Виталий Вавилкин

Депутаты Сейма сегодня поддержали в первом чтении поправки к закону об образовании, предусматривающие отмену преподавания русского языка как второго иностранного в средней школе.

Поправки рассматриваются в срочном порядке. Поправками предусмотрено установить, что ученики, зачисленные в 2024/2025 и 2025/2026 учебном году на программу общего среднего, среднего профессионального или профессионального образования, могут отказаться от изучения русского языка, если учебное заведение предлагает другой иностранный язык.

Кроме того, поправками предусмотрено установить, что учредитель образовательного учреждения в сотрудничестве с образовательным учреждением должен обеспечить возможность изучения другого иностранного языка к 1 сентября 2025 года.

Поправки необходимы для обеспечения полного перехода на преподавание официальных языков Евросоюза в системе образования, сказано в аннотации к законопроекту.

×
Читайте нас также:
#русский язык #школы #LETA
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео