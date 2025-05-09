Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Власти Латвии в понедельник обсудят легализацию марихуаны в стране 5 2053

Наша Латвия
Дата публикации: 09.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Власти Латвии в понедельник обсудят легализацию марихуаны в стране

Входящая в правящую коалицию Латвии партия "Прогрессивные" в ближайший понедельник обсудит с партнёрами по правительственной коалиции вопрос легализации медицинской марихуаны.

В начале апреля правление партии решила продвигать идею свободного обращения марихуаны, указав, что она также должна занять своё место в системе здравоохранения Латвии.

Политики уверены, что медицинская марихуана — например, в виде таблеток, капсул или экстрактов — может быть эффективным или даже единственным решением для пациентов, страдающих от хронической боли, тошноты, мышечных спазмов и других симптомов, связанных с такими заболеваниями, как рассеянный склероз или онкология.

На данный момент часть пациентов уже использует такие средства, однако приобретает их или ввозит в страну нелегально. Также, по мнению политиков, медикам сложно найти достоверную информацию о том, какие препараты и в каких случаях можно применять.

Коалиционные партии "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян пока отмалчиваются по поводу легализации в Латвии легкого наркотика. Даже в медицинских целях.

Ранее начальник Государственной полиции Армандс Рукс заявил, что не поддерживает декриминализацию употребления наркотиков. Однако, если эксперты придут к согласию, он не возражал бы против, например, легального использования марихуаны.

В то же время Рукс, который сегодня, 9 мая занят наведением порядка на Братских могилах, рассказал, что видит проблемs в декриминализации употребления наркотиков в целом.

Аргументы ПРОТИВ легализации медицинской марихуаны

Риск злоупотреблений и «серой зоны»: опасения, что под видом медицинского использования будет происходить немедицинское потребление.

Недостаток квалификации у медиков: врачи могут быть не готовы к назначению каннабиноидов из-за нехватки опыта и стандартов.

Скептицизм общества и властей: противники считают, что это шаг к общей либерализации и, возможно, к декриминализации наркотиков в целом.

Правовая и организационная сложность: требуется разработка нового регулирования, систем контроля, обучения персонала, что требует времени и ресурсов.

Морально-этические соображения: часть общества воспринимает любые наркотики (в том числе каннабис) как недопустимые, даже в медицинских целях.

×
Читайте нас также:
#марихуана #наркотики
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
13
0
0
15
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео