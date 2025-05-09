Входящая в правящую коалицию Латвии партия "Прогрессивные" в ближайший понедельник обсудит с партнёрами по правительственной коалиции вопрос легализации медицинской марихуаны.

В начале апреля правление партии решила продвигать идею свободного обращения марихуаны, указав, что она также должна занять своё место в системе здравоохранения Латвии.

Политики уверены, что медицинская марихуана — например, в виде таблеток, капсул или экстрактов — может быть эффективным или даже единственным решением для пациентов, страдающих от хронической боли, тошноты, мышечных спазмов и других симптомов, связанных с такими заболеваниями, как рассеянный склероз или онкология.

На данный момент часть пациентов уже использует такие средства, однако приобретает их или ввозит в страну нелегально. Также, по мнению политиков, медикам сложно найти достоверную информацию о том, какие препараты и в каких случаях можно применять.

Коалиционные партии "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян пока отмалчиваются по поводу легализации в Латвии легкого наркотика. Даже в медицинских целях.

Ранее начальник Государственной полиции Армандс Рукс заявил, что не поддерживает декриминализацию употребления наркотиков. Однако, если эксперты придут к согласию, он не возражал бы против, например, легального использования марихуаны.

В то же время Рукс, который сегодня, 9 мая занят наведением порядка на Братских могилах, рассказал, что видит проблемs в декриминализации употребления наркотиков в целом.

Аргументы ПРОТИВ легализации медицинской марихуаны

Риск злоупотреблений и «серой зоны»: опасения, что под видом медицинского использования будет происходить немедицинское потребление.

Недостаток квалификации у медиков: врачи могут быть не готовы к назначению каннабиноидов из-за нехватки опыта и стандартов.

Скептицизм общества и властей: противники считают, что это шаг к общей либерализации и, возможно, к декриминализации наркотиков в целом.

Правовая и организационная сложность: требуется разработка нового регулирования, систем контроля, обучения персонала, что требует времени и ресурсов.

Морально-этические соображения: часть общества воспринимает любые наркотики (в том числе каннабис) как недопустимые, даже в медицинских целях.