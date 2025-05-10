Ну не могу вот молчать. Случай просто уже возмутительный. Тем более что на дворе нынче 100 с лишним лет Латвии.

И нам постоянно говорят о том, как сениоров важно задействовать в активной жизни, продлевая им всячески общественную и трудовую деятельность.

Предлагать условия для гармоничного развития, вовлекать в различные хобби и занятия, чтобы тело и душа были молоды и могли заработать себе на существование, не клянча пенсию у бюджета, который не резиновый.

И вот, значит, этот кощунственный случай, который случился пару лет назад в Риге. Там, как я понимаю, у 76-летнего дедули было нормальное и понятное каждому хобби. Он снял себе 32-летнюю проститутку и закрылся с ней в собственной автомашине на предмет интима. И что? Честь и хвала? Надежда демографии и маяк для молодежи! Ему бы с лекциями по школам выступать!

Но рядом, как на грех, прохаживались блюстители нравственности в виде муниципальных полицейских. «Полицейские обратили внимание, что за рулем сидит пожилой мужчина, а рядом на пассажирском сиденье – женщина, склонившаяся над коленями мужчины. Заметив стражей правопорядка, женщина быстро выпрямилась, а мужчина стал натягивать штаны.

При проверке личных данных обнаружилось, что женщине 32 года, мужчине – 76».

На вопрос, почему мужчина не отвел женщину для оказания сексуальных услуг в любое другое место, куда позволяет закон, он ответил, что это неудобно и он не хочет, чтобы его дети и внуки были в курсе.

Нет, а как вы это себе представляете? У нас что – Италия? «Дедушка опять привел проститутку! Молодец, Джузеппе, задай ей трепку!», – кричат ангелочки-правнуки и соседи на лестничной клетке.

Короче, полиция составила протокол о нарушении правил ограничения проституции. За такое нарушение физическому лицу грозит штраф от 350 до 700 евро.

Нет, ну понятно, что наши кристально прозрачные полицейские действовали по букве закона. Но, может быть, они могли бы и войти в положение дедули? Бедняга отслюнявил какой двадцатник из своей пенсии, наверняка потратился на виагру и приготовился (быть может, уже в последний раз) почувствовать себя мужчиной. И тут, в самый кульминационный момент в стекло боковой дверцы постучали... Мде.

Пускай это останется на совести и на карме этих полицейских. Могли бы почтительно и смущенно удалиться или хотя бы деликатно подождать.

И так вот. Сейчас ведь вроде на носу выборы. Мне кажется, что для партий, ратующих нынче за всплеск демографии и за разрешение социальных проблем, этот сениор-помидор – отличный шанс. Надо его срочно разыскать, заплатить за него штраф и наградить ящиком виагры! Заказать очерк о настоящем человеке во всех газетах и на ТВ. И выдвинуть в депутаты. Страна должна знать, чем ей гордиться!