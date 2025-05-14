Костлявая рука дефицита? Почему магазины ограничивают количество товара «в одни руки»

Продуктовые магазины все чаще продают товары в ограниченном количестве, и это вызывает беспокойство у потребителей - действительно ли мы сталкиваемся с нехваткой товаров? Представители торговых сетей успокаивают - причин для паники нет, пишет «limon.postimees.ee».

В последнее время покупатели все чаще сталкиваются с табличками в продуктовых магазинах, ограничивающими количество товаров. Например, в Эстонии покупательница магазина сети Rimi заметила рядом с упаковками сливочного масла марки Smart, которое обычно стоит 1,75 евро, рекламную акцию: масло продавалось всего за 1,19 евро, а рядом было предупреждение: «Максимальное количество на человека: пять штук».

Видео, опубликованное на TikTok, вызвало бурную реакцию пользователей. Некоторые написали: «Мы снова в 90-х». Другие язвительно заметили возможные лазейки: «А что, если каждый член семьи возьмет по пять пакетов?». Мол, формально правило соблюдается, но на деле его легко обойти. Были и те, кто просто недоумевал: «Кому нужно столько масла за один раз?»

На этот вопрос ответила Мэрилин Джурисон, менеджер по закупкам Rimi. По ее словам, ограничение было временным и распространялось только на масло Rimi Smart, которое было частью специальной акции для держателей карт.

«Поскольку Rimi является розничным, а не оптовым продавцом, компания старается, чтобы акционные предложения были доступны как можно большему числу покупателей. Кроме того, в данном случае речь шла о скоропортящемся продукте, который не имеет смысла покупать оптом. Ограничение показалось разумной мерой.

Другая крупная торговая сеть придерживается аналогичного подхода. По словам Яники Яго, менеджера по связям с общественностью в Эстонии, основная цель таких мер - обеспечить равный доступ к товарам во время промоакций.

«Ограничения обычно применяются к товарам с очень низкими ценами, продажи которых трудно предсказать. Они также используются, когда есть риск, что перекупщики воспользуются предложением», - прокомментировал Яго.

Такие ограничения не являются постоянными и вводятся только на определенный период действия скидки. Обычно речь идет о лимите на количество товаров в одной покупке. Например, до десяти товаров по акционной цене, а все остальное - по обычной.

Однако и здесь возможны варианты решения проблемы - тот же покупатель может вернуться в магазин еще раз или отправить за покупками другого члена семьи. Тем не менее система все равно работает - программное обеспечение кассового аппарата фиксирует лимиты и помогает поддерживать баланс.

Похожие предложения обсудил и Каспарс Кит из PR-отдела магазинов Lidl в Эстонии. Он подтвердил, что их сеть также нуждается в ограничении количества товаров в одной покупке, особенно во время больших распродаж.

«Например, по ваучеру Lidl Plus можно купить не более десяти килограммов сахара по выгодной цене. Мы редко прибегаем к таким мерам и только для того, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться предложением», - говорит Кит. «У нас нет возможности отслеживать поведение каждого покупателя, но мы уверены, что ограничения помогают большему количеству людей получить доступ к выгодным предложениям», - заключил Кит.