Baltijas balss logotype

Костлявая рука дефицита? Почему магазины ограничивают количество товара «в одни руки» 3 1324

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2025
Postimees
Костлявая рука дефицита? Почему магазины ограничивают количество товара «в одни руки»

Продуктовые магазины все чаще продают товары в ограниченном количестве, и это вызывает беспокойство у потребителей - действительно ли мы сталкиваемся с нехваткой товаров? Представители торговых сетей успокаивают - причин для паники нет, пишет «limon.postimees.ee».

В последнее время покупатели все чаще сталкиваются с табличками в продуктовых магазинах, ограничивающими количество товаров. Например, в Эстонии покупательница магазина сети Rimi заметила рядом с упаковками сливочного масла марки Smart, которое обычно стоит 1,75 евро, рекламную акцию: масло продавалось всего за 1,19 евро, а рядом было предупреждение: «Максимальное количество на человека: пять штук».

Видео, опубликованное на TikTok, вызвало бурную реакцию пользователей. Некоторые написали: «Мы снова в 90-х». Другие язвительно заметили возможные лазейки: «А что, если каждый член семьи возьмет по пять пакетов?». Мол, формально правило соблюдается, но на деле его легко обойти. Были и те, кто просто недоумевал: «Кому нужно столько масла за один раз?»

На этот вопрос ответила Мэрилин Джурисон, менеджер по закупкам Rimi. По ее словам, ограничение было временным и распространялось только на масло Rimi Smart, которое было частью специальной акции для держателей карт.

«Поскольку Rimi является розничным, а не оптовым продавцом, компания старается, чтобы акционные предложения были доступны как можно большему числу покупателей. Кроме того, в данном случае речь шла о скоропортящемся продукте, который не имеет смысла покупать оптом. Ограничение показалось разумной мерой.

Другая крупная торговая сеть придерживается аналогичного подхода. По словам Яники Яго, менеджера по связям с общественностью в Эстонии, основная цель таких мер - обеспечить равный доступ к товарам во время промоакций.

«Ограничения обычно применяются к товарам с очень низкими ценами, продажи которых трудно предсказать. Они также используются, когда есть риск, что перекупщики воспользуются предложением», - прокомментировал Яго.

Такие ограничения не являются постоянными и вводятся только на определенный период действия скидки. Обычно речь идет о лимите на количество товаров в одной покупке. Например, до десяти товаров по акционной цене, а все остальное - по обычной.

Однако и здесь возможны варианты решения проблемы - тот же покупатель может вернуться в магазин еще раз или отправить за покупками другого члена семьи. Тем не менее система все равно работает - программное обеспечение кассового аппарата фиксирует лимиты и помогает поддерживать баланс.

Похожие предложения обсудил и Каспарс Кит из PR-отдела магазинов Lidl в Эстонии. Он подтвердил, что их сеть также нуждается в ограничении количества товаров в одной покупке, особенно во время больших распродаж.

«Например, по ваучеру Lidl Plus можно купить не более десяти килограммов сахара по выгодной цене. Мы редко прибегаем к таким мерам и только для того, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться предложением», - говорит Кит. «У нас нет возможности отслеживать поведение каждого покупателя, но мы уверены, что ограничения помогают большему количеству людей получить доступ к выгодным предложениям», - заключил Кит.

Читайте нас также:
#дефицит #скидки #розничная торговля
0
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    14-го мая

    Так и было в СССР в очереди за колбасой 2 кг в одни руки. Ничего не изменилось- за дешевым товаром стоит очередь.

    1
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го мая

    Сенсация однако😂😅😅😂😂😂😅😅😅😂😂😂😅Экономикой займитесь....

    1
    1
  • 14-го мая

    это всё потому что мы достигли высокого экономического роста, это только орки едят от пуза и чего хотят а нам как развитому госудорству не подобает так себя вести.

    4
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 630
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1199
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2342
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 276

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 97
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 157
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 176
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 379
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 233
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 151
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 97
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 157
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 176

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео