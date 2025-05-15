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В этом году планирует посадить около 30 миллионов новых деревьев 1 487

Наша Латвия
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
В этом году планирует посадить около 30 миллионов новых деревьев
ФОТО: LETA

АО Latvijas valsts meži (LVM) в этом году планирует высадить около 30 миллионов новых деревьев, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Петерис Путниньш.

Он положительно оценил темпы восстановления лесов компанией, отметив, что в последние годы наблюдается восходящий тренд — ежегодно LVM восстанавливает в среднем 18 000–19 000 гектаров леса.

Путниньш подчеркнул, что посадка деревьев — это инвестиция в будущее Латвии. Восстановление лесов осуществляется разными способами: посадкой, посевом, а в некоторых местах леса восстанавливаются естественным путём.

«Подход к восстановлению лесов у нас чёткий — в соответствии с законом каждый вырубленный участок леса должен быть восстановлен. Также необходимо заботиться о долгосрочном приросте лесных запасов», — отметил председатель правления LVM, добавив, что ежегодно предприятие заготавливает примерно на миллион кубометров древесины меньше, чем составляет прирост, что обеспечивает постоянный положительный баланс в латвийских лесах.

Как уже сообщалось, по предварительным данным, оборот LVM в прошлом году составил 586,129 миллиона евро, что на 6,4% меньше по сравнению с 2023 годом, а прибыль сократилась на 32% — до 150,131 миллиона евро.

Компания управляет принадлежащими государству лесными угодьями. Уставный капитал предприятия составляет 525,989 миллиона евро. Единственным владельцем LVM является государство, а держателем акций — Министерство земледелия.

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#экология #лес
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(1)
  • AS
    Antons Sobakins
    15-го мая

    Мне одному показалось или на фото не деревья вовсе 😁😁😁😁

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