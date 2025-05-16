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Сборочный цех для ВСУ: немецкие ракеты соберут в Латвии, отправят на Украину и дадут залп по россиянам 8 3839

Наша Латвия
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Германская ракета IRIS–T способна защитить латвийские города. Пресс–фото.

Германская ракета IRIS–T способна защитить латвийские города. Пресс–фото.

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на днях высказал идею интеграции между европейской и украинской оборонной промышленностью.

"Чтобы остановить Путина, нам нужно больше производить, нам нужно внедрять больше инноваций, и мы должны делать это вместе в Европейском союзе и с Украиной", — заявил представитель Литвы в Еврокомисссии. Сейм Латвии тут же откликнулся на призыв.

Зеленый коридор для ВПК

Во вторник Министерство обороны и Министерство экономики ЛР представили в парламенте совместное сообщение "Привлечение местных предприятий в укрепление военных возможностей Латвии и Украины".

Разрабатывается дорожная карта, в рамках которой будет "контактный пункт" — бизнесмены смогут заявить о желании поставлять продукцию для оборонных надобностей. Соответственно начнется оформление специального разрешения (лицензии) для коммерческой деятельности в ЕС по товарам военного списка и сертификатов военного производителя.

Все обещают делать в ускоренном темпе — сквозь все встречи, заседания прогнать соискателя месяца через полтора. Минобороны ЛР дает возможность получить гранты по конкурсу продукции военного и двойного назначения — в частности, "Коалиции дронов" и в рамках Европейского оборонного фонда.

Латвийское агентство инвестиций и развития обещает создавать "Зеленый коридор" — ради "оказания услуг публичного сектора в приоритетном порядке проектам военного производства". Это означает, что в ускоренном порядке будут выполняться все административные процедуры по строительству объектов военно–промышленного комплекса — землеустройство, оценка влияния на среду, разрешения на пребывание иностранной рабочей силы.

В последнем случае, заметим, речь идет о тружениках не из Евросоюза. Кто знает, может быть, в рамках обещанной г–ном Кубилюсом интеграции с украинским ВПК в Латвию завезут и рабочих с Незалежной? Думается, они будут только счастливы получать "европейские" зарплаты (не менее средней по отрасли!), плюс бронь от фронта.

Абы кто контракт не получит

Создадут также "координационный проект стратегически значимых инвестиционных проектов". К таковым нельзя будет даже приблизиться фирмам, которые:

  • подвержены международным или национальным санкциям;

  • имеют "прямое или косвенное решающее влияние" со стороны России или Беларуси;

  • члены руководства компаний являются гражданами РФ или РБ.

В качестве конкретного примера сотрудничества приводится германская компания Diehl Defence, которой предлагается "найти соответственных партнеров среди предприятий Латвии, чтобы было обеспечено выполнение требований закупочного конкурса (30% локализация)".

Как сообщалось, в сентябре 2023 года Латвия и Эстония подписали рамочный договор с данной фирмой по поставкам зенитных ракет среднего радиуса IRIS–T. Diehl Defence — компания серьезная, с годовым оборотом более 1,6 миллиарда евро и 3000 сотрудниками. Разумеется, они могли бы произвести данные ракеты, что называется, под ключ. Сейчас же с появлением лишней сущности — несуществующего в природе балтийского партнера — процесс явно затормозится. Ведь потребуется с нуля создавать высокотехнологичные отрасли. Ракета, летящая с тройной скоростью звука, — не шутка!

"Партнеры сотрудничества местной индустрии будут идентифицированы", — скромно указывается в презентации для Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам). Могла ли Анда Чакша ("Новое Единство") представить, что ей придется заниматься военной промышленностью?

Начинать надо с 10%

Такой объем местного участия будет в первом ракетном проекте, который ныне финансируется Министерством обороны в размере 90 млн евро — и охватывает производство ракет EuroSpike, варианта израильской противотанковой системы.

Латвийская индустрия представлена в нем предприятиями Hansa Matrix, Axon Cable, Brasa Defence Systems. 15–процентным будет участие Латвии (DAN Communications) в разработке программного обеспечения для военного ведомства — финансирование Минобороны 3,5 млн евро. 17–процентную долю получат несколько предприятий (BELSS, Axon Cable, RK Machinery, Scan Plast) для проекта роботизации противоминных тральщиков типа Imanta — ведомство Андриса Спрудса готово платить 22 миллиона евро.

Ну и самым масштабным проектом пока является выпуск 6–колесного бронетранспортера PATRIA, в котором задействовано 13 местных предприятий с долей участия 30% и общим бюджетом в 200 млн евро.

Есть примеры и меньшего масштаба — скажем, вышеупомянутым предприятием Brasa Defence Systems выпускаются сухопутные медицинские дроны, самодвижущиеся повозки с носилками для эвакуации раненых. Три единицы уже поехали на украинский фронт.

Baltic Motosport Promotion выпускает легкий вездеход по типу багги количеством 30 штук.

А вот предприятие Roga–Agro совместно с Латвийским университетом бионаук и технологий (Елгава) намерено кормить военнослужащих продуктами, прошедшими процесс лиофилизации — это способ мягкой сушки веществ, при котором высушиваемый препарат замораживается, а потом помещается в вакуумную камеру, где и происходит возгонка растворителя. При этом срок годности пайка обещан — 8 лет. Приятного аппетита!

Самоубийство от страха смерти

Почему же спираль военных расходов раскручивается Старым Светом именно сейчас, когда из мировых геополитических центров летят обнадеживающие сигналы о скором замирении на многострадальной украинской земле? Брюссель устами литовского экс–премьера уверен — РФ может напасть на Европу до 2030 года, а то и в ближайшие три года.

Ведь если в Украине будет установлен мир или перемирие, Россия продолжит производить и накапливать такое количество оружия, которое в конечном итоге позволит ей начать новую агрессию, заявил Кубилюс.

На уточняющий вопрос, приблизит ли долгосрочное перемирие в Украине войну России с ЕС, еврокомиссар ответил утвердительно: "На практике оказывается, что так оно и есть".

Следовательно, тот выбор, который навязывается народам Европы — это безудержное финансирование самых фантастических прожектов и убийство собственной социально–экономической модели, которая в последние полвека и представляла собой привлекательный европейский образ. Вот уж воистину как в анекдоте: войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.

ЗАРПЛАТЫ

Военно–промышленные предприятия обещают космические по латвийским меркам оклады — в одном из разделов презентации упоминается сумма 4000 евро брутто (до выплаты налогов), и это средняя зарплата для коллектива из 50 человек.

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Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(8)
  • С
    Сарказм
    17-го мая

    Ну разумеется для товарисча кабановса и его аудитории намного предпочтительнее выглядит альтернатива вложится в выращивание цветов для закидывания бурятских танков на улицах Риги. Для всех остальных очевидно, что период мирной жизни в Европе УЖЕ закончился и никаких "ветров и сигналов", свидетельствующих обо обратном нет и быть не может, как минимум для тех пор, пока в Кремле сидят те, кто эту войну развязал. Подобные режимы просто не в состоянии завершить развязанные ими войны, побеждая одного противника, они тут же находят 10 других, примириться с существованием которых они никак не могут. Это факт, внешняя данность повлиять на которую мы не в состоянии, все, что зависит от нас - это то, как мы на нее будем реагировать. Можно либо, теряя шатны, бежать вылизывать 5-ую точку кремлевскому ампиратору в надежде, что он назначит тебя кумом в бараке, можно втыкать голову в песок, цепляясь за "европейскую модель", пока не приедут те же буряты и не устроят здесь смесь пионерского и концентрационного лагерей, а можно делать хоть что-то, чтобы завоеватель 3 раза кровью умылся, пытаясь тебя проглотить. У финнов вот получилось в свое время, у украинцев получается еще лучше. Описываемые проекты - шаг в этом направлении, к тому же реальная возможность на евроденьги подразвить местную промышленность, о потере которой так любят стенать совкофилы, причем с очень высокой добавленной стоимостью и с гарантированным спросом на многие годы. Но нет. не та это промышленность, неправильная...

    1
    34
  • S
    SeaWolf
    Сарказм
    18-го мая

    Интересно, а когда бомбили Югославию ты так же высказывался или ты об этом не знал, так ещё не был рождён. Не говоря уже о Вьетнаме

    3
    1
  • Д
    Дед
    16-го мая

    Это сколько должны быть доходность, чтобы зарплаты планировались 4000 в месяц? Вот , вопрос, зачем, что работяги за 2000 откажутся работать, если сейчас работают за 800? Даже, сложно представит сколько нарежут себе правящие, которые из бюджета будут финансировать такой гешефт.

    121
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    16-го мая

    Реально больные на голову! А до их кривых извилин не доходит, что может прилететь ответочка???

    178
    3
  • Ч
    Чангл
    Яшка Одесский
    17-го мая

    Они бессмертные 😎

    37
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го мая

    ждите Кинжалов и Искандеров пачку

    84
    7
  • З
    Злой
    16-го мая

    Всё-таки хорошо что я снял все деньги в банках и больше не откладываю на накопительные счета- мои деньги не сможет банк отдать на финансирование этого бреда.

    104
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го мая

    Что делает животный страх с теми, кто понимает что за всё нужно будет ответить.

    144
    5
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