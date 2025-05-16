Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на днях высказал идею интеграции между европейской и украинской оборонной промышленностью.

"Чтобы остановить Путина, нам нужно больше производить, нам нужно внедрять больше инноваций, и мы должны делать это вместе в Европейском союзе и с Украиной", — заявил представитель Литвы в Еврокомисссии. Сейм Латвии тут же откликнулся на призыв.

Зеленый коридор для ВПК

Во вторник Министерство обороны и Министерство экономики ЛР представили в парламенте совместное сообщение "Привлечение местных предприятий в укрепление военных возможностей Латвии и Украины".

Разрабатывается дорожная карта, в рамках которой будет "контактный пункт" — бизнесмены смогут заявить о желании поставлять продукцию для оборонных надобностей. Соответственно начнется оформление специального разрешения (лицензии) для коммерческой деятельности в ЕС по товарам военного списка и сертификатов военного производителя.

Все обещают делать в ускоренном темпе — сквозь все встречи, заседания прогнать соискателя месяца через полтора. Минобороны ЛР дает возможность получить гранты по конкурсу продукции военного и двойного назначения — в частности, "Коалиции дронов" и в рамках Европейского оборонного фонда.

Латвийское агентство инвестиций и развития обещает создавать "Зеленый коридор" — ради "оказания услуг публичного сектора в приоритетном порядке проектам военного производства". Это означает, что в ускоренном порядке будут выполняться все административные процедуры по строительству объектов военно–промышленного комплекса — землеустройство, оценка влияния на среду, разрешения на пребывание иностранной рабочей силы.

В последнем случае, заметим, речь идет о тружениках не из Евросоюза. Кто знает, может быть, в рамках обещанной г–ном Кубилюсом интеграции с украинским ВПК в Латвию завезут и рабочих с Незалежной? Думается, они будут только счастливы получать "европейские" зарплаты (не менее средней по отрасли!), плюс бронь от фронта.

Абы кто контракт не получит

Создадут также "координационный проект стратегически значимых инвестиционных проектов". К таковым нельзя будет даже приблизиться фирмам, которые:

подвержены международным или национальным санкциям;

имеют "прямое или косвенное решающее влияние" со стороны России или Беларуси;

члены руководства компаний являются гражданами РФ или РБ.

В качестве конкретного примера сотрудничества приводится германская компания Diehl Defence, которой предлагается "найти соответственных партнеров среди предприятий Латвии, чтобы было обеспечено выполнение требований закупочного конкурса (30% локализация)".

Как сообщалось, в сентябре 2023 года Латвия и Эстония подписали рамочный договор с данной фирмой по поставкам зенитных ракет среднего радиуса IRIS–T. Diehl Defence — компания серьезная, с годовым оборотом более 1,6 миллиарда евро и 3000 сотрудниками. Разумеется, они могли бы произвести данные ракеты, что называется, под ключ. Сейчас же с появлением лишней сущности — несуществующего в природе балтийского партнера — процесс явно затормозится. Ведь потребуется с нуля создавать высокотехнологичные отрасли. Ракета, летящая с тройной скоростью звука, — не шутка!

"Партнеры сотрудничества местной индустрии будут идентифицированы", — скромно указывается в презентации для Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам). Могла ли Анда Чакша ("Новое Единство") представить, что ей придется заниматься военной промышленностью?

Начинать надо с 10%

Такой объем местного участия будет в первом ракетном проекте, который ныне финансируется Министерством обороны в размере 90 млн евро — и охватывает производство ракет EuroSpike, варианта израильской противотанковой системы.

Латвийская индустрия представлена в нем предприятиями Hansa Matrix, Axon Cable, Brasa Defence Systems. 15–процентным будет участие Латвии (DAN Communications) в разработке программного обеспечения для военного ведомства — финансирование Минобороны 3,5 млн евро. 17–процентную долю получат несколько предприятий (BELSS, Axon Cable, RK Machinery, Scan Plast) для проекта роботизации противоминных тральщиков типа Imanta — ведомство Андриса Спрудса готово платить 22 миллиона евро.

Ну и самым масштабным проектом пока является выпуск 6–колесного бронетранспортера PATRIA, в котором задействовано 13 местных предприятий с долей участия 30% и общим бюджетом в 200 млн евро.

Есть примеры и меньшего масштаба — скажем, вышеупомянутым предприятием Brasa Defence Systems выпускаются сухопутные медицинские дроны, самодвижущиеся повозки с носилками для эвакуации раненых. Три единицы уже поехали на украинский фронт.

Baltic Motosport Promotion выпускает легкий вездеход по типу багги количеством 30 штук.

А вот предприятие Roga–Agro совместно с Латвийским университетом бионаук и технологий (Елгава) намерено кормить военнослужащих продуктами, прошедшими процесс лиофилизации — это способ мягкой сушки веществ, при котором высушиваемый препарат замораживается, а потом помещается в вакуумную камеру, где и происходит возгонка растворителя. При этом срок годности пайка обещан — 8 лет. Приятного аппетита!

Самоубийство от страха смерти

Почему же спираль военных расходов раскручивается Старым Светом именно сейчас, когда из мировых геополитических центров летят обнадеживающие сигналы о скором замирении на многострадальной украинской земле? Брюссель устами литовского экс–премьера уверен — РФ может напасть на Европу до 2030 года, а то и в ближайшие три года.

Ведь если в Украине будет установлен мир или перемирие, Россия продолжит производить и накапливать такое количество оружия, которое в конечном итоге позволит ей начать новую агрессию, заявил Кубилюс.

На уточняющий вопрос, приблизит ли долгосрочное перемирие в Украине войну России с ЕС, еврокомиссар ответил утвердительно: "На практике оказывается, что так оно и есть".

Следовательно, тот выбор, который навязывается народам Европы — это безудержное финансирование самых фантастических прожектов и убийство собственной социально–экономической модели, которая в последние полвека и представляла собой привлекательный европейский образ. Вот уж воистину как в анекдоте: войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.

ЗАРПЛАТЫ

Военно–промышленные предприятия обещают космические по латвийским меркам оклады — в одном из разделов презентации упоминается сумма 4000 евро брутто (до выплаты налогов), и это средняя зарплата для коллектива из 50 человек.