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Не хотите платить за справку – везите к нам лежачего инвалида: почему Swedbank так поступает с пенсионерами Латвии? 4 3114

Наша Латвия
Дата публикации: 17.05.2025
BB.LV
Не хотите платить за справку – везите к нам лежачего инвалида: почему Swedbank так поступает с пенсионерами Латвии?
ФОТО: dreamstime

«Мы – два пенсионера, супруга инвалид, лежачая, недееспособная. Для того чтобы нам получать социальную помощь – дежурство сиделки, – мы должны каждые полгода брать выписку из банка, что наши доходы (пенсия) не превышают 700 евро.

Поскольку супруга недееспособна, в свое время мы оформили нотариально заверенную генеральную доверенность. К нам на дом приезжала помощник нотариуса, и в присутствии трех свидетелей – посторонних людей, никоим образом не заинтересованных, подтвердивших, что супруга действительно недееспособна, мне дали генеральную доверенность, на основании которой я имею право подписывать все документы от ее имени.

Однако когда я беру выписку в Swedbanka и на основании генеральной доверенности подписываю выписку со счета от ее имени, с меня дополнительно берут 12 евро.

На мой вопрос, за что с меня берут эти деньги, мне сотрудники пояснили, что эту сумму не будут брать только в том случае, если доверенность будет оформлена в банке! То есть доверенность, оформленная и заверенная представителем ГОСУДАРСТВЕННОГО учреждения – присяжным нотариусом, – банком не признается?!

На мой вопрос, как же мне быть, мне предложили привести жену в банк (лежачего инвалида) и с ее согласия (напомню, она признана недееспособной) оформить уже доверенность в банке. И тогда 12 евро с меня брать не будут. Выходит, для Swedbanka законы Латвийского государства не указ?! Читатель bb.lv»

По просьбе bb.lv ситуацию прокомментировал представитель банка Swedbank Янис Кропс:

– Банк Swedbank принимает нотариально заверенные доверенности, однако параллельно внедрена упрощенная процедура оформления полномочий для наших клиентов. Она заключается в том, что клиенты (если есть физическая возможность явиться в филиал банка) могут дать доверенности друг другу и без нотариального оформления.

В свою очередь, если клиент приходит на обслуживание с генеральной доверенностью, плата взимается за проверку доверенности. Это вызвано тем, что человек, выдавший доверенность, может отозвать ее в любой момент, поэтому сотрудники банка обязаны каждый раз проверять, действительна ли предъявленная им доверенность, или отозвана.

Что касается вопроса, поднятого читателем, – мы с пониманием относимся к тому, что существующая плата за проверку доверенности может показаться достаточно высокой (особенно для лиц с низким уровнем дохода). Поэтому в таких случаях мы предлагаем клиентам написать заявление (в свободной форме, прямо в филиале) с просьбой частично или полностью отменить эту плату.

Swedbank – социально ответственное предприятие и старается идти навстречу своим клиентам. Поэтому каждое такое обращение рассматривается индивидуально, с учетом уникальной ситуации каждого клиента.

В то же время хочется подчеркнуть, что в настоящее время обсуждается возможность внесения в законодательство изменений, которые позволили бы социальным службам запрашивать такую информацию от имени клиента. Если такие изменения вступят в силу, то для получения справки клиенту вообще не нужно будет обращаться в банк – запрос будет подаваться работниками социальной службы напрямую, и банк также сможет предоставить всю необходимую информацию непосредственно соответствующей службе. Это, безусловно, упростит весь процесс.

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#банки #swedbank
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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(4)
  • .LA
    .Lana Ann
    19-го мая

    Я тоже столкнулась с такой проблемой, лет 10 назад, муж был инвалидом 1 группы, лежачим, и каждый раз платила за справку, так же появилась проблема в том, что при переходе на кодовый калькулятор или смарт, сведбанк так же требовал его личного присутствия, единственное что они предложили, это объединить счета, т.е я могла только перевести пенсию мужа с его счета, на свой, больше ничего.И так продолжалось несколько лет.Потом мне все равно пришлось брать доверенность в банке, вызывать нотариуса повторно, ещё раз платить за домашний визит, хотя у меня универсальная доверенность была. Вот и назрел в тот момент вопрос, почему в самом банке нет нотариуса, который на основании универсальной доверенности имеет право выдать банковскую доверенность??? Людям в семьях которых есть лежачие инвалиды, очень сочувствую... Просто издевательство.

    1
    0
  • JB
    Janis Berzin
    18-го мая

    "Swedbank – социально ответственное предприятие" - социально ответственные барыги, спекулянты, ростовщики? Оксюморон, типа честный вор.

    26
    2
  • JD
    Janis Dombris
    17-го мая

    А янис кроплис не хочет поделиться как проводится проверка доверенности¿ скольколь кликов по клавиаткре - два, три? Типичный банковский бизнес.

    57
    2
  • Д
    Дед
    17-го мая

    Потому что банк в Латвии вне государства. Когда я заявил в прокуратуру на банк, о том, что он украл у меня деньги, прокуратура ответила, что прокуратуре банки неотчетны и непроверяемы, банками занимается какая то комиссия. Обратившись туда, мне ответили, что некоторые правила банков могут не соответствовать конституции ЛР, и это нормально.

    91
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