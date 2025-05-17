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Общаться в школах — только на госязыке? И на переменах? 8 2465

Наша Латвия
Дата публикации: 17.05.2025
BB.LV
Общаться в школах — только на госязыке? И на переменах?

15 мая депутаты Сейма подали на рассмотрение в комиссию Сейма по образованию, культуре и науке проект решения, которым предусмотрено исключить использование русского языка в латвийских школах: следует обеспечить, чтобы и учебный процесс, и общение велись только на латышском языке. Проект решения подготовлен депутатами от Нацобъединения.

Нацобъединение заявляет, что поступили жалобы от учащихся и их родителей в связи с тем, что учебный процесс иногда ведется билингвально. Кроме того, в некоторых школах и детсадах обмен информацией и общение ведется на русском языке, что вызывает недоумение и противоречит политике в сфере госязыка.

Депутаты также отмечают, что бывали случаи, когда на торжественных мероприятиях, например, во время последнего звонка, учащиеся поздравляли учителей на русском языке.

Проектом решения предусмотрено также поручить министру образования Даце Мелбарде принять необходимые решения и внести изменения в правила Кабмина, чтобы с 1 сентября 2025 года в латвийских образовательных учреждениях прекратить обмен информацией, учебный процесс, школьные конкурсы и торжественные выступления на русском языке.

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(8)
  • А
    Андрей
    22-го мая

    Если эту тему продвинут и примут (все внимательно следят за тем как будут дебатировать и кнопки нажимать депутаты отдельных партий, которые в своих блогах топят за равноправие по чатси использования языка), то это будет означать, что НО объявило войну 1/3 населения. Уже окончательно и без поправок на гуманизм. А мы знаем 3-й Закон Ньютона, который можно спроецировать и на политическое поле. Короче сила воздействия равна силе противодействия. Правда, в силу естественных причин, противодействие может быть отложенным. Что не уменьшает его результатов. Короче - этими изминениями НО может подписать себе "чёрную метку" и активировать триггер ликвидации партии. Никаких угроз - просто констатация механики. Да, есть нюансы, но время сосредотачиваться подходит к концу. "Аннушка уже разлила масло..."

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го мая

    ...Учитесь у Соседей, раз сами дураки.

    21
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го мая

    А литовцы сохранили не только русский язык, но и образование на нем. Великое княжество Литовское знает что надо делать. Веками научено! А вот "немецким батракам" как не хватала самого главного, так его и нет. Учите

    30
    2
  • Д
    Дед
    18-го мая

    Ни одно решение не может противоречить закону о языке. Нужно подавать в суд по правам человека, ООН много жалоб, чтобы Европа не могла игнорировать геноцид в Латвии.

    17
    1
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    18-го мая

    Ну что тут сказать ? "Какой мерою мерите - такой и вам отмерят !" (с) Библия.

    25
    1
  • JB
    Janis Berzin
    18-го мая

    Что эти нацистские мрази могут предложить кроме ухудшения жизни русскоязычных детей, стариков, сноса памятников и развязывания войны?

    52
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го мая

    Если нацисты думают, что по ним не плачут фонари, они ошибаются.

    37
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    17-го мая

    Хрена вам лысого, что между ног болтается!

    70
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