В Латвии создается система всеобъемлющей обороны, куда, кроме военного ведомства, включаются и гражданские учреждения, заявил в парламенте Айварс Микишко, директор Департамента кризисного управления и устойчивости Министерства обороны.

В 2024 году во всех школах ЛР введен обязательный предмет — обучение обороне государства. Актуализирован "буклет 72 часов", для разнообразных кризисных ситуаций, а также отдельное пособие на случай войны.

Работа ведется с частным сектором, негосударственными организациями, определяя так называемую критическую инфраструктуру D, не военную, но необходимую для кризисного управления. В прошлом году по Латвии обнаружили 94 таких предприятия!

От лица министра обороны Андриса Спрудса население ЛР получило следующие указания на случай войны и даже оккупации. Вот какие советы дает Минобороны:

"Выясни, кто тебе в случае оккупации предоставит первую помощь: больница, скорая помощь, служба спасения или кто–то другой.

Сотрудничай с другими людьми на оккупированных территориях, которым можно довериться, чтобы вместе действовать эффективно. Если есть возможность, помогай тем, кому это необходимо. Позаботься о людях с особыми надобностями, семьях с детьми и людьми старшего возраста, которым необходима помощь.

Если необходимо перемещаться, делай это пешком или используя велосипед и, если возможно, только в светлое время дня.

Избегай мест, которые могут быть минированы, например, брошенных зданий или мостов".

Министерство обороны Латвии указывает также, что нужно "избегать контакта с солдатами оккупационных сил", "не угрожать своей жизни провокационным поведением", в том числе — "публично оказывая сопротивление".

Сознательным гражданам дают установки на ненасильственное сопротивление:

"Не сотрудничай с оккупационными силами — не предоставляй им информацию и не участвуй в общественных собраниях или мероприятиях, устраиваемых оккупантами.

Помни, что гуманитарная помощь от агрессора — часть информационных операций гибридной войны. Таким образом они желают миру показать позитивный образ, что неправда.

Не позволяй использовать себя как дополнительную рабочую силу, осуществляя строительство оборонных объектов и т. д.

Следуй законам Латвии, а не законам, установленным оккупационными силами. Действуй в соответствии с общепринятыми ценностями и практиками".

Впрочем, подчеркивает Министерство обороны, "каждый может поддерживать вооруженные силы получением разведывательной информации".

"Не жди специального призыва — открой доступ к своим наблюдательным и лесным камерам, делись полученными с дрона данными. Имей в виду, что камеры наблюдения, которые работают в режиме онлайн, может использовать противник. Если существует возможность камерам попасть к противнику, уничтожь их", - такие советы военные дают гражданскому населению.

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