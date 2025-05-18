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Если армия РФ захватит Латвию: Минобороны рассказало гражданам ЛР, как вести себя в оккупации 25 4780

Наша Латвия
Дата публикации: 18.05.2025
BB.LV
Если армия РФ захватит Латвию: Минобороны рассказало гражданам ЛР, как вести себя в оккупации
ФОТО: dreamstime

В Латвии создается система всеобъемлющей обороны, куда, кроме военного ведомства, включаются и гражданские учреждения, заявил в парламенте Айварс Микишко, директор Департамента кризисного управления и устойчивости Министерства обороны.

В 2024 году во всех школах ЛР введен обязательный предмет — обучение обороне государства. Актуализирован "буклет 72 часов", для разнообразных кризисных ситуаций, а также отдельное пособие на случай войны.

Работа ведется с частным сектором, негосударственными организациями, определяя так называемую критическую инфраструктуру D, не военную, но необходимую для кризисного управления. В прошлом году по Латвии обнаружили 94 таких предприятия!

От лица министра обороны Андриса Спрудса население ЛР получило следующие указания на случай войны и даже оккупации. Вот какие советы дает Минобороны:

"Выясни, кто тебе в случае оккупации предоставит первую помощь: больница, скорая помощь, служба спасения или кто–то другой.

Сотрудничай с другими людьми на оккупированных территориях, которым можно довериться, чтобы вместе действовать эффективно. Если есть возможность, помогай тем, кому это необходимо. Позаботься о людях с особыми надобностями, семьях с детьми и людьми старшего возраста, которым необходима помощь.

Если необходимо перемещаться, делай это пешком или используя велосипед и, если возможно, только в светлое время дня.

Избегай мест, которые могут быть минированы, например, брошенных зданий или мостов".

Министерство обороны Латвии указывает также, что нужно "избегать контакта с солдатами оккупационных сил", "не угрожать своей жизни провокационным поведением", в том числе — "публично оказывая сопротивление".

Сознательным гражданам дают установки на ненасильственное сопротивление:

"Не сотрудничай с оккупационными силами — не предоставляй им информацию и не участвуй в общественных собраниях или мероприятиях, устраиваемых оккупантами.

Помни, что гуманитарная помощь от агрессора — часть информационных операций гибридной войны. Таким образом они желают миру показать позитивный образ, что неправда.

Не позволяй использовать себя как дополнительную рабочую силу, осуществляя строительство оборонных объектов и т. д.

Следуй законам Латвии, а не законам, установленным оккупационными силами. Действуй в соответствии с общепринятыми ценностями и практиками".

Впрочем, подчеркивает Министерство обороны, "каждый может поддерживать вооруженные силы получением разведывательной информации".

"Не жди специального призыва — открой доступ к своим наблюдательным и лесным камерам, делись полученными с дрона данными. Имей в виду, что камеры наблюдения, которые работают в режиме онлайн, может использовать противник. Если существует возможность камерам попасть к противнику, уничтожь их", - такие советы военные дают гражданскому населению.

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#война
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Оставить комментарий

(25)
  • ТТ
    Тим Тим
    18-го мая

    Помни,что гуманитарная помощь...,т.е.я могу надеятся,что при отступлении Наша армия снабдит мою семью хотя бы сухпаями и питьевой водой до полной победы над оккупантами?!

    67
    4
  • YIY
    Yuri Iziks Yakovlev
    18-го мая

    Простите, я все правильно понял? Если произойдёт эта акупация то я должен орентироваться на законы Латвийской республики? Что мне делать если меня акупанты не будут понимать на латышский языке? И мне придётся разговаривать на русском? Это не будет ли нарушением данных рекомендаций?

    118
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    все кто участвуют в "выборах" в торг компаниях, психически больные.

    любые выборы в Особый период с августа 1991 не законны

    40
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го мая

    Весь этот список указаний, каждый житель Латвии, должен перепечатать и носить с собой. Ну а если оккупанты его в плен возьмут, то он должен его съесть, чтобы список не достался врагам!

    68
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    18-го мая

    А цветы где по старой традиции?

    65
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Тото Кутунио
    18-го мая

    Весь этот список указаний, каждый житель Латвии, должен перепечатать и носить с собой. Ну а если оккупанты его в плен возьмут, то он должен его съесть, чтобы список не достался врагам!

    23
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Тото Кутунио
    18-го мая

    Ещё, по старой традиции, улицу Бривибас, нужно решить как переименовать.

    46
    0
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    18-го мая

    А как вести себя негражданам не рассказало. Печалька.

    123
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го мая

    А почему ни один из советчиков не озаботился вопросом - ведь при оккупации, всегда в самом её начале, происходит массовая денацификация, которая напрямую коснётся каждого жителя самого удалённого хутора Латвии. В решении этого вопроса, никто не будет забыт, а именно кто, что, где, когда и сколько на протяжении всех последних десятилетий.

    64
    0
  • EB
    Emigrants Berzins
    Mr.FGJCNJK
    18-го мая

    Причём стучать друг на друга, оттирая локтями, в первую очередь кинутся сами титульные.

    106
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    после 2026 Прибалтика вернётся в Советскую юрисдикцию. какая "оккупация" ????

    торг компания "Латвийская Республика" как и остальные 14, созданы на срок 30 лет плюс пару лет не ликвидацию и подведение баланса.

    скорее всего будут восстановлены какие то производства, постепенно и инфраструктура будет восстановлена,доведенная до ручки за 30 лет.

    не согласные поедут на историческую родину в Швецию по договору 1721. Прибалтика куплена дважды, второй раз СССР в конце 30х годов 20 века

    46
    3
  • З
    Злой
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го мая

    На выборы идёте?

    21
    5
  • EB
    Emigrants Berzins
    18-го мая

    А Минобороны не рассказало, куда ливнут наши "правящие" при первых признаках начала боевых действий?

    195
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Emigrants Berzins
    18-го мая

    Да и сама Миноборона куда дернет? Тоже не сказано.

    145
    3
  • AK
    Anton Kvaskov
    18-го мая

    Задайте вопрос военным Латвии-будет ли европа драться за прибалтику???

    129
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Anton Kvaskov
    18-го мая

    Зачем нам Европа? Наши могучие и доблестные вооруженные силы, которых мы видели а Талси на параде, сам справляться с Россией!

    81
    0
  • З
    Злой
    Anton Kvaskov
    18-го мая

    Да тут один такой стриженный вечно Россию подначивает в своих эпосах.

    25
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    18-го мая

    „Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.“ — Отто фон Бисмарк.

    157
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го мая

    "Не сотрудничай с оккупационными силами", - это чё, сразу в плен или чё?

    90
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го мая

    У меня мечта, новый айфон, только в Латвии я вряд-ли на него заработаю. А вот, если оккупант, новый айфон захочет мне подарить, почему я должен оказывать этому сопротивление?

    66
    8
  • JB
    Janis Berzin
    18-го мая

    Надо продать еще много боеприпасов, оружия, амуниции? Украинцы уже кончаются, теперь латвийцев готовят запихать в мясорубку войны?

    129
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Janis Berzin
    18-го мая

    Там где украинцы кончаются, начинается Россия.

    38
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го мая

    А можно будет сдать соседа оккупантам, ведь он так лицом на Берию похож?

    64
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    18-го мая

    Это он опять на "красный палец вниз" нажал, значит надо его сдать оккупантам!

    32
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го мая

    А правительство, в очередной раз, будет "спасать" государственное бабло. Распихает по карманам и сматаются за океан.

    198
    5
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