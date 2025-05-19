Евросоюз не дает нам соскучиться! Все лучшее в нашу маленькую республику спешит из Брюсселя, вот и сейчас подогнали Социальный климатический план, который начнут выполнять с 2026 года.

Так решил Европарламент

Самые грандиозные последствия принесет принятая Европейским Парламентом и Советом ЕС регула 2023/955, «всеобщая цель которой – способствовать социально справедливой перестройке на климатическую нейтральность, обращаясь к социальному влиянию, которое порождает включение в систему торговли эмиссионными квотами ЕС, порождаемых секторами зданиями и автотранспорта газов теплового эффекта».

Переводим с еврочиновничьего: теперь каждое государство будет учитывать объем тепла, которое выплескивают в окружающую среду не только производственные мощности, но и обыкновенная человеческая жизнь. То есть многоквартирный дом или автомобиль, на котором вы передвигаетесь.

Потому нужно «осуществлять мероприятия и инвестиции, на которые планируется, например, повышать энергоэффективность зданий, в том числе интегрируя в здания производство возобновляемой энергии и хранение такой энергии, проводить декарбонизацию систем теплоснабжения и охлаждения зданий». То же самое коснется транспортных решений – будут «расширять безэмиссионную и малоэмиссионную мобильность».

ПЛЮСЫ

Наличие коллективных солнечных батарей в многоквартирном здании делает его автономным в случае тяжелых аварий внешней электросети. Это также позволит действовать водоснабжению, лифтам и интернету.

Разумеется, в Брюсселе отдают отчет, что все государства союза не смогут одномоментно подключиться к прекрасному зеленому будущему, потому и создается специальный Социальный климатический фонд, который будет работать с 2026 по 2032 годы, откуда можно будет взять денюжку на всяческие добрые дела. А какую именно?

Латвия получит 0,71% общей суммы

Такую долю представили нашей стране от общеевропейского пирога. Недурно, особенно если учитывать, что в Евросоюзе, по данным 2023 года, жило 448 миллионов человек, а в Латвии – 1,87 миллиона, или 0,42% всех жителей. Следовательно, наша доля в Социальном климатическом фонде в 1,7 раза выше, чем процент от численности населения.

Стоит заметить, что в позднем СССР, который населяло 286 миллионов человек (1989), Латвийская ССР имела 2,68 миллиона жителей, или 0,93% от общего количества.

В абсолютных цифрах это еще больше впечатляет – 462 759 597 евро. Но есть одно «но» – национальное софинансирование «перестройки» должно быть не менее 25%, то есть по меньшей мере 154 253 199 евро. А еще Латвия обязана в кратчайшие сроки – до 30 июня сего года! – перенять все климатические директивы Евросоюза, внедрив их в национальное законодательство, и разработать собственный Социальный климатический план. Времени осталось чуть, а у нас тем паче местные выборы на носу и всяческая геополитика не отпускает.

Тем не менее власти взялись за дело по-серьезному. Правительство Латвии на минувшей неделе рассматривало документ, подготовленный министром климата и энергетики Каспарсом Мелнисом («Новое Единство»). Ведомство планирует придать импульс для участия в деле климатической нейтральности – «малозащищенным домохозяйствам, малозащищенным микропредприятиям и малозащищенным пользователям транспорта».

Надо «дополнить и ускорить необходимые мероприятия, чтобы достичь целевых показателей климатической политики ЕС»! Вполне вероятно, что на первом этапе это даже выльется в некие финансовые плюшки: «Может включать мероприятия, с которыми оказывают временную прямую поддержку доходам...» Ко всему прочему, предполагается оказывать техническую помощь – по обучению, планированию, надзору, контролю, ревизии и оценке всех исследований, информационных технологий, консультаций и коммуникации.

На инфографике, которую представило Министерство климата и энергетики, нарисован домик – и рядом важные понятия: «Энергоэффективность. Реновация. Чистое отопление и охлаждение». Неподалеку изображен автобусик и такие термины: «Дружественный среде транспорт. Общественный транспорт. Мобильность общего пользования. Активная мобильность».

Еще раз переведем с образного языка евробюрократов. Отчего автобусик, а не автомобильчик – так это потому, что отъездились мы, братцы, на персональном транспорте. Массовая автомобилизация конца 1990-х – начала 2000-х, совпавшая с переходом на рыночную экономику, теперь в глазах ЕС выглядит анахронизмом. Нам опять предлагается передвигаться по городам и весям на электрическом или водородном общественном транспорте, а меж регионов – на электропоездах.

Разумеется, лучшие люди страны заработают себе на личные электромобили, но можно предположить, что их количество составит примерно ту же долю общества, как это было в 1980-е годы. Конечно, можно будет совместно использовать четырехколесные «электрички» в рамках каршеринга или же активно мобильничать на двух колесах.

Велосипедистам у нас теперь везде дорога – особенно это видно по центральным улицам Риги, где из общего, и без того неширокого, пространства образца второй половины XIX века выкроены полосы для общественного и двухколесного транспорта, а авто грустно торкаются в пробке.

Кстати, не подскажут ли наши дорогие власти, сколько таким образом бессмысленно сжигается топлива – и выкидывается в атмосферу того самого злокозненного CO2.

«План – адекватная реакция на социальное влияние и проблемы»

Это говорится в документе за подписью К. Мелниса, как говорится, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Или так: нас мало волнует, что вы не собирались покупать электромобиль; берите, что дают, а то и этого не будет, станете пешком ходить.

Чтобы грамотно распилить вышеуказанную сумму денег, в ЛР будут сотрудничать Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство благосостояния, Министерство сообщения и Министерство умного администрирования и регионального развития. Чтобы «общество целенаправленно поддерживалось».

Ну и специально уполномоченные фирмочки, которые уже подсуетились, тоже, как-то: ООО Estonian, Latvian & Lithuanian Enviroment. Сокращенно, кстати, ELLE (ад – по-латышски) Председателем правления сей компании является Валтс Вилнитис, фигурирующий также в качестве официального эксперта Управления защиты природы со сроком действия сертификата до 2029 года.

Или вот ООО Vides Investīciju fonds, которому будет поручен «отбор заявок на проекты, проверки осуществления проектов и другие функции надзора и контроля». Стоп, секундочку, а чем же тогда будут заниматься 5 вышеприведенных министерств?!

Впрочем, по всем принимаемым программам финансирования в каждом доме – еще нужно формальное одобрение собственников квартир. Потому – обязательно принимайте участие в объявленных собраниях, какими бы скучными и запутанными не выглядели их темы. Иначе получится – без меня меня женили. Или – социализм для всех, капитализм для избранных.