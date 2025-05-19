Во время войны на помощь армии придут латвийские охотники – Минобороны

В ЛР имеется значительный резерв людей, которые умеют обращаться с оружием и обучены выживанию в природных условиях — это охотники.

Организованные охотники принимают участие в ежегодных военно–гражданских маневрах Namejs, проводят занятия по практической стрельбе на дальние дистанции на полигоне в Адажи, заявил в парламенте Айварс Микишко, директор Департамента кризисного управления и устойчивости Министерства обороны.

— Они — наш пилотный проект, мы проверяем их готовность включиться в оборону государства, — указал директор департамента.

Военное ведомство обращается также к торговцам, чтобы мотивировать их участвовать в обеспечении населения всем необходимым.

"Мы разыгрываем сценарии очень детализованно", — пояснил депутатам Сейма А. Микишко. Всячески перенимается опыт Украины, в частности, относительно устойчивой работы водопровода, связи и аэропортов.

Парламент в лице подкомиссии по всеобъемлющей обороне продолжает следить за обстановкой. Ведь ее возглавляет известный военный эксперт Игорь Раев, настоящий полковник!

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