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Во время войны на помощь армии придут латвийские охотники – Минобороны 4 1916

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Во время войны на помощь армии придут латвийские охотники – Минобороны
ФОТО: dreamstime

В ЛР имеется значительный резерв людей, которые умеют обращаться с оружием и обучены выживанию в природных условиях — это охотники.

Организованные охотники принимают участие в ежегодных военно–гражданских маневрах Namejs, проводят занятия по практической стрельбе на дальние дистанции на полигоне в Адажи, заявил в парламенте Айварс Микишко, директор Департамента кризисного управления и устойчивости Министерства обороны.

— Они — наш пилотный проект, мы проверяем их готовность включиться в оборону государства, — указал директор департамента.

Военное ведомство обращается также к торговцам, чтобы мотивировать их участвовать в обеспечении населения всем необходимым.

"Мы разыгрываем сценарии очень детализованно", — пояснил депутатам Сейма А. Микишко. Всячески перенимается опыт Украины, в частности, относительно устойчивой работы водопровода, связи и аэропортов.

Парламент в лице подкомиссии по всеобъемлющей обороне продолжает следить за обстановкой. Ведь ее возглавляет известный военный эксперт Игорь Раев, настоящий полковник!

Также по теме - Если армия РФ захватит Латвию: Минобороны рассказало гражданам ЛР, как вести себя в оккупации

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#война #минобороны
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(4)
  • JB
    Janis Berzin
    19-го мая

    "Военное ведомство обращается также к торговцам, чтобы мотивировать их участвовать в обеспечении населения всем необходимым"- во время войны, в которую нас хотят затянуть, бырыги, спекулянты (торговцы) задерут цены втридорога. Прибыль - главная мотивация при капитализме. Вспомните во сколько раз подорожала соль в начале войны.

    47
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го мая

    Однако латышским охотникам не стоит забывать и о безопасности собственных семей остающихся на хуторах.

    61
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го мая

    Дворников забыли! Это ж сколько метелок на защиту от дронов мобилизовать можно. Только надо свозить на полигон - научить отмахиваться...

    52
    0
  • З
    Злой
    19-го мая

    Вы ещё вспомните про тех кто рогатку в детстве держал, просто смешно уже читать наших нацозабоченых политиков.

    91
    2
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