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Абу Мери прописал больным латвийцам дефицитное агентство 1 1277

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
В конечную стоимость таблеточки входят затраты на высокооплачиваемых чиновников Латвии.

В конечную стоимость таблеточки входят затраты на высокооплачиваемых чиновников Латвии.

ФОТО: LETA

Латвийский пациент, ожидающий очереди в аптеке, где нынче фармацевт усердно отрабатывает 1,5 евро доплаты к рецепту — даже и не подозревает порой, сколько структур о нем заботятся.

Сегодня, в частности, на заседании Кабинета министров утверждают очередной бюджет Государственного агентства лекарств.

Чтоб вам жить на одни таблетки!

Вообще–то уже заканчивается пятый трудовой месяц, пора бы и бюджет иметь. Но лучше поздно, чем никогда. По предложению министра здоровья Хосама Абу Мери ("Новое Единство") сия структура в 2025 году намеревается получить с фармкомпаний, заинтересованных в продвижении своего товара на латвийский рынок, 6 937 099 евро, а потратит на свои нужды 7 882 632 евро.

Если вы думаете, что все это про медицину, то заблуждаетесь. Из сопроводительной справки можно узнать, что в агентстве, к примеру, служат пять бухгалтеров, один имеет зарплату 1497 евро, четыре — по 1559 евро.

Универсальный чиновник

А вот руководитель, главная по лекарствам в Латвии — Индра Дрейка. Образование — юрист (ЛГУ), магистр социальных знаний по общественному управлению (ЛУ), магистр управления предпринимательской деятельностью (Turība). Ранее служила зав. юридическим департаментом Госагентства обязательного страхования здоровья, замдиректора Государственного агентства оборонной недвижимости, директором юридического управления RNP, руководила отделом собственности самоуправления Рижской думы. То есть крутой специалист по общим вопросам.

В опубликованной в прошлом году Службой госдоходов декларации должностного лица указывалось, что г–жа Дрейка поимела на основном месте труда 48 896,02 EUR, плюс 6546,42 EUR в Министерстве здоровья, 7201,54 EUR от Государственного агентства социального обеспечения плюс 1937,25 EUR от Рижской думы. Чтоб все были так здоровы!

Ну а из практических шагов агентства за последнее время можно назвать призыв использовать электронные инструкции к лекарствам вместо бумажных. Бережем леса…

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#абу мери #цены на лекарства
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    20-го мая

    Ливанский иудей Абрам ебу Мери."....потратит на свои нужды 7 882 632 евро...."!

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