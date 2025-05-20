В Даугавпилсе на юбилей города раздают флажки. Но не Латвии

В честь 750-летия Даугавпилса самоуправление приглашает жителей, предпринимателей и организации присоединиться к праздничному оформлению города — украсить свои автомобили флагами Даугавпилса.

В честь 750-летия Даугавпилса самоуправление приглашает жителей, предпринимателей и организации присоединиться к праздничному оформлению города — украсить свои автомобили флагами Даугавпилса. Получить их можно бесплатно в Центре туристических услуг, сообщает портал Гордумы.

С 29 мая по 1 июня в Даугавпилсе пройдёт Праздник города, традиционно собирающий тысячи гостей из разных уголков Латвии и других стран. В этом году торжества приурочены к особому юбилею, и чтобы создать единую праздничную атмосферу, жителей просят выразить свою поддержку и любовь к городу, украсив транспорт символикой Даугавпилса.

«Представьте улицы, по которым движутся десятки или сотни автомобилей с развевающимися флагами города — это не только красиво, но и символично. Такой жест укрепит чувство единства и придаст празднику особую силу», — подчеркивают организаторы.

Флаги можно получить бесплатно в Центре туристических услуг в Доме Единства (ул. Ригас, 22А), начиная с 19 мая — ежедневно с 10:00 до 18:00.

«Давайте вместе создадим настроение праздника для всего Даугавпилса!» — призывает самоуправление.