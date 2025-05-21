Rīgas ūdens уполномочено заявить: во что обходятся 36 миллионов тонн рижской воды

Вы пьете воду из-под крана или кипятите? Или под раковиной у вас имеется сложная конструкция, из которой выходит тонкий краник с отфильтрованной водой?

Моя мама, к примеру, уже много лет полагается на 5-литровые баллоны воды сертифицированного качества и оттого повышенной цены. Хотя, подозреваю, в них вода из того же водопровода. Разберемся!

«Рижская вода» в цифрах и фактах

На днях в Сейме отчитывалось муниципальное предприятие, ответственное за водоснабжение и канализацию. Все-таки город у нас столичный, или, как ныне выражаются, государственный. Потому Кришьянис Круминьш, председатель правления компании самоуправления, выступил перед Комиссией по государственному управлению и самоуправлениям.

Сегодня рижский водоканал – крупнейшее предприятие отрасли, обеспечивающее 50% объема услуг в стране: рижане и юридические лица, предприятия и туристы.

Длина сети столичного водопровода – 2818 км, что в 2,45 раза превышает протяженность границ Латвии.

Централизованное водоснабжение у 627 288 клиентов в Риге (из них 24 264 объекта), но 2% обходятся все же своей водой.

По канализации уровень обслуживания чуть ниже: центральной нет у 2,7% горожан. Так или иначе, 89% потребителей работой компании удовлетворены.

Забитая ливневая канализация осложняет рижанам жизнь.

Всего у Rīgas ūdens 6 водозаборов, 285 водяных скважин, 1282 км канализационных труб, 107 насосных станций канализации и 37 031 канализационный люк. Объемы потребляемой воды впечатляют – 36 миллионов кубометров (тонн) в год, а канализационных стоков – 51 миллион кубометров (тонн). В 2024 году было закончено строительство крупнейшей в Балтии станции канализационных насосов по улице Даугавгривас, 101.

Из истории вопроса

Истоки водопровода в Риге относятся к шведским временам: самые старые трубы проложили в 1620 году, так что можно говорить о 400-летней истории. Централизованную систему водопровода начали строить в 1861 году, с использованием грунтовых вод. Появились красавицы-водокачки, выстроенные в стиле модерн до сей поры служащие визуальными ориентирами города. В 1904 году Рига обогатилась насосной станцией в Балтэзерсе – месте, которое и сейчас является источником питьевой воды.

Ныне официально основанное в 1991 году Rīgas ūdens – предприятие крупное и богатое. По нынешним временам в столице вряд ли отыщется много заводов и фабрик с 700+ работниками. К тому же с весьма серьезным опытом: средняя продолжительность работы на предприятии около 13 лет, 45% имеют высшее образование. Специально для компании готовят кадры техникумы и колледжи. Повышение квалификации идет в ведомственной «Школе сантехников». Но проблема кадров стоит достаточно остро и здесь: 24% работников уже перешагнуло 60-летний рубеж.

Прошлогодний оборот составил 76,3 миллиона евро, а американская рейтинговая компания Moody's выдала оценку A3, что весьма высоко по сравнению с общенациональной отметкой Латвии A-. Такой кредитный рейтинг позволяет Rīgas ūdens занимать на международном и местном рынке на весьма выгодных условиях. Его финансовый инструмент – «зеленые облигации», то есть долгосрочная оценка хозяйственной деятельности.

Откуда водичка

Стратегическими активами предприятия служат водозаборы в Балтэзерсе-Ремберги и на Даугаве выше города по течению; подземные источники в Закюмуйже; станции очистки питьевой воды в Пардаугаве и биологической очистки сточных вод в Даугавгриве.

ЗАРПЛАТА ВОДОПРОВОДЧИКА

Глава рижского водоканала Кришьянис Круминьш в 2023 году получил на рабочем месте зарплату 103 616 евро 40 центов. То есть 8634,7 евро в месяц.

Вакуумная прочистка и канализационное телевидение

По части отключения воды никто у нас не застрахован: трубное хозяйство в городе весьма старое. Мне в течение весны дважды пришлось сталкиваться с пренеприятнейшей историей: приходишь с работы, открываешь кран руки помыть, а там сипение и струйка размером со стержень авторучки. Звонки по аварийным телефонам ничего не дают – то же предприятие Rīgas ūdens со своего круглосуточного номера извещает, что в его компетенции находятся только уличные сети, а если в доме нет воды, то надо обращаться в Rīgas namu pārvaldnieks.

Управляющая компания тоже сначала отмалчивается, затем перезванивают и извещают, что, мол, да, есть такое дело – авария у вас. Отъезжаю на несколько часов, чтобы потом вернуться и проверить. Во дворе встречаю мужика в рабочей одежде с инструментом и машину водоканала. «Работаем», – говорит. Захожу домой, и вода уже, что называется, бьет ключом.

Здесь спасибо ремонтным бригадам – Rīgas ūdens располагает 8 водопроводными и 5 канализационными отрядами быстрого реагирования, у них 22 трактора и 27 грузовика, 3 водно-воздушные установки по промыванию водопровода, 6 гидродинамических устройств для очистки канализационных сетей, причем еще такие экзотические единицы техники, как вакуумный экскаватор, электрический самосвал и 3 телевизионных установки по инспекции канализации.

Не плюй в колодец: отчего дорожает услуга

Ситуация в стране и в Европе в целом оказывает существенное влияние на работу компании! Брюссель по своим нормативам требует «энергонейтральности», а ведь очистка воды сама по себе история довольно затратная. К тому же Старый Свет в последние годы наиболее подвержен изменению климата. Это проявляется как в продолжительных периодах жары и засухи, со снижением уровня грунтовых вод – так и с последующими бурями и наводнениями. Последние приводят к загрязнению источников водозабора.

Снижение промышленного производства в Риге ведет к уменьшению спроса на централизованное подключение водопровода. К тому же для новых клиентов фонды ЕС не распространяются на услуги водоснабжения. Инфраструктура водоснабжения в Риге – весьма устаревшая, а замена связана с рядом вызовов. К примеру, необходимо улаживать проблемы с собственниками земли и зданий. Все это вместе и вызывает, по оценке руководства водяного SIA, «влияние прироста затрат инвестиций на тариф».

Невиданные услуги

Но на этом фоне появляются и ранее невиданные услуги: например, по проспекту Курземес, 61, улицам Баускас, 209, и Вангажу, 26а, недавно открыты «станции водозабора самообслуживания». На них можно залить воду в свою цистерну – вплоть до 10 тонн. И цена самая что ни на есть гуманная – 1,63 евро за тонну. Актуально, к примеру, для устроителей тусовок на свежем воздухе.

Ну а во многих публичных местах – на Центральном рынке, к примеру, работают бесплатные фонтанчики питьевой воды. Качество специалисты гарантируют.

Повод задуматься

Но вот что удивляет, так это канализационная благотворительность столичной компании. Ведь Rīgas ūdens в плане сточных вод обслуживает не только сам наш город, но и преисполненный богатых особнячков Марупский край – более 22 тысяч жителей! – в который входит и международный аэропорт с его миллионами пассажиров, каждый из которых, по факту, посещает туалет. В рижскую «канализационную метрополию» входят и Кекава, и даже Юрмала!

При сравнении тарифов порой получается, что пользователи самой столицы платят дороже, чем в городах, которые находятся под нашим, так сказать, водопроводным патронатом. В Бабитской волости 1 кубометр воды стоит 55 центов, канализации – 88 центов, а в Риге – соответственно 1,28 и 1,06 евро.

Ну а вообще, пора бы предприятию обратить внимание и на то, что у него прямо под ногами. Хотя бы на те безнадежно забитые превратившейся в камень грязью решеточки, через которые в дождь вода должна сливаться в канализацию. А вместо того – становится пренеприятнейшими водоемами, которые порой даже препятствуют движению транспорта.

Наше мнение – очистите ливневки для начала, а потом уж рассказывайте про свои кредитные рейтинги!