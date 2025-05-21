Премия за рождение: Рига заплатит за новых рижан до 6500 евро

В Риге могут быть увеличены пособия на рождение ребенка, предусматривают поправки к обязательным правилам "О пособиях добровольной инициативы в Рижском самоуправлении", которые сегодня утвердил комитет думы по социальным делам.

Поправки предусматривают значительное увеличение пособий на новорожденных двойняшек и тройняшек. Пособие на двойняшек составит 4 500 евро, а если в семье всего трое и более детей, - 6 000 евро.

Если в семье родятся тройняшки, пособие составит 7 500 евро. Если младенец родится крайне недоношенным на сроке менее 32 недель беременности, будет выплачиваться еще 1 500 евро.

Сегодня комитет одобрил предложение об увеличении пособий на одного новорожденного ребенка с 150 до 450 евро.

Предложение было внесено фракцией Национального объединения/Латвийского объединения регионов.